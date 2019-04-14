5 икон пропало: под Ровно священника и сторонников УПЦ МП вытолкали из храма (видео)

Священника РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) вывели под руки из храма в селе Копытов под Ровно. Кроме протоиерея Игоря Власюка, выгнали также и некоторых его сторонников, причем одной женщине потребовалась медицинская помощь - ее госпитализировали, передает издание "UA Ровно".

Инцидент произошел 13 апреля. Священника под возгласы "Позор!" заставили покинуть храм после того, как местная община вышла из УПЦ и присоединилась к Православной церкви Украины.

Еще в феврале на сборах за переход к ПЦУ проголосовали 122 человека из 126-ти.

Временно и.о. председателя приходского совета Виталий Палядник рассказал, что громада приглашала священника и кассира, чтобы передать имущество согласно книге учета.

"Они обложили нас словами и не захотели. Инвентаризация? Как таковой ее не было, потому некому. Посмотрели, что там. Я здесь 20 лет изо дня в день и знаю, что где должно быть. Так после собрания 5 икон исчезло", - рассказал он.

Фото: rv.suspilne.media

Сторонники ПЦУ объяснили, что хотят, чтобы в местном храме служили на украинском языке, и чтобы церковь была украинской.

В полиции заявили, что у сторонников ПЦУ есть все необходимые документы, включая решение ОГА от 26 марта о регистрации религиозной общины.

"Поэтому полиция просто обеспечивала функцию охраны правопорядка. Конфликт исчерпан", - говорит представитель ГУ Нацполиции в Ровенской области Антон Крук.

Сам священник заявляет, что он "защищает УПЦ". Также Власюк рассказал о начале "религиозной вражды" и о том, что правительство "создало войну на востоке и в селах делает войну".

Видео: YouTube / Телеканал UA: Ровно

Как сообщалось ранее, в марте в Черновицкой церковная община села Бережонка проголосовала за переход церкви святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова из подчинения бывшей УПЦ МП к ПЦУ. Но собрание общины закончились дракой священников.

Напомним, в феврале в селе Гнездичне под Тернополем произошла потасовка возле Свято-Преображенского храма, в результате пострадал настоятель религиозной общины протоиерей Стефан Балан.

Добавим, что отказ РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) изменить свое название влечет за собой серьезные последствия. Крайний срок для переименования - 27 апреля.