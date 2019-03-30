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Серьезные последствия: что будет, если УПЦ МП не сменит название

STYLERЖизнь    30.03.2019 - 15:14
Серьезные последствия: что будет, если УПЦ МП не сменит название
Иллюстративное фото (УНИАН)

УПЦ МП должна переименоваться на РПЦ в Украине до 27 апреля

Отказ РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) изменить свое название влечет за собой серьезные последствия, в том числе потерю регистрации юридического лица. Об этом рассказал нардеп и ученый-религиовед Виктор Еленский в интервью изданию "Народная правда".

Напомним, что дедлайн для переименования Украинской православной церкви в РПЦ в Украине будет 27 апреля.

В то же время священники МП переименовываться не желают, аргументируя это тем, что якобы не имеют к РФ никакого отношения. Однако официально - и на сайте Русской православной церкви - они указаны как священники РПЦ.

Серьезные последствия: что будет, если УПЦ МП не сменит название

Патриарх РПЦ Кирилл и митрополит Онуфрий (фото из открытых источников)

Невыполнение закона Украины о переименовании будет иметь для них правовые последствия, отметил Еленский. Их может быть много, в том числе невозможность осуществлять правоотношения и отмена регистрации устава организации, привлечение к суду.

В Украине закон позволяет религиозным общинам существовать без регистрации. Но если такая община хочет снимать помещения, совершать какие-то сделки, то она должна иметь статус юридического лица.

Если УПЦ МП откажется переименоваться, то у общин этой церкви возникнут значительные трудности в осуществлении своей деятельности:

"Вообще нет такого юридического лица, как УПЦ МП. В Украине все церкви не являются юридическими лицами. Внутри церкви есть общины, управления, монастыри, братства, сестричества и так далее, каждый из них является юридическим лицом. За всю церковь выступает, в одном случае, Патриаршая Курия УГКЦ, в другом - Киевская митрополия ПЦУ, то есть они выступают от имени церкви, а вся церковь не является юридическим лицом. То есть нельзя сделать недействительной всю церковь одним росчерком пера. Все эти организации будут отвечать каждая за себя", - говорит Еленский.

Ученый отметил, что главным последствием для УПЦ МП является риск потерять регистрацию юрлица.

Если религиозная община снимает помещение и проводит там богослужения, то после потери статуса юридического лица она уже не может снять это место как юрлицо.

Серьезные последствия: что будет, если УПЦ МП не сменит название

Иллюстративное фото: Киево-Печерская лавра (facebook.com/kievopecherskaya.lavra)

"Конечно, можно обходить и это, некий условный "Петренко" может снять помещение. Но общины для того и регистрируются, чтобы вести то, что называется финансово-хозяйственной деятельностью. Если они не являются юрлицами, то не могут вступать в сделки, вести необходимую работу, поэтому они и регистрируют свои уставы", - рассказал Еленский.

Отметим, на днях Окружной административный суд Киева открыл производство по иску УПЦ МП против Министерства культуры об отмене приказа о внесении изменений в устав церквей, который предусматривает переименование этой церкви. 

Напомним, что 27 декабря 2018 года вступил в силу закон, обязывающий УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь. 

Как сообщалось ранее, недавно переход в ПЦУ в селе Небеж под Житомиром, который стал 500-м по счету, прошел со скандалом. 

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