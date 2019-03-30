Серйозні наслідки: що буде, якщо УПЦ МП не змінить назву

Ілюстративне фото (УНІАН)

УПЦ МП має перейменуватися на РПЦ в Україні до 27 квітня

Відмова РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) змінити свою назву тягне за собою серйозні наслідки, у тому числі втрату реєстрації юридичної особи. Про це розповів нардеп і науковець-релігієзнавець Віктор Єленський в інтерв'ю виданню "Народна правда".

Нагадаємо, що дедлайн для перейменування Української православної церкви на РПЦ в Україні буде 27 квітня.

Водночас священики МП перейменовуватися не бажають, аргументуючи це тим, що нібито не мають до РФ жодного відношення. Однак офіційно - та й на сайті Російської православної церкви - вони вказані як священики РПЦ.

Патріарх РПЦ Кирил і митрополит Онуфрій (фото з відкритих джерел)

Невиконання закону України про перейменування матиме для них правові наслідки, зазначив Єленський. Їх може бути багато, в тому числі неможливість здійснювати правовідносини та скасування реєстрації статуту організації, судові справи.

В Україні закон дозволяє релігійним громадам існувати без реєстрації. Але якщо така громада хоче знімати приміщення, здійснювати якісь операції, то вона повинна мати статус юридичної особи.

Якщо УПЦ МП відмовиться перейменуватися, то у громад цієї церкви виникнуть значні труднощі в здійсненні своєї діяльності:

"Взагалі немає такої юридичної особи, як УПЦ МП. В Україні всі церкви не є юридичними особами. Всередині церкви є громади, управління, монастирі, братства, сестринства і так далі, кожен з них є юридичною особою. За всю церкву виступає, в одному випадку, Патріарша Курія УГКЦ, в іншому - Київська митрополія ПЦУ, тобто вони виступають від імені церкви, а вся церква не є юридичною особою. Тобто не можна уневажнити всю церкву одним розчерком пера. Всі ці організації будуть відповідати кожна за себе", - каже Єленський.

Науковець зазначив, що головним наслідком для УПЦ МП є ризик втратити реєстрацію юрособи.

Якщо релігійна громада знімає приміщення і проводить там богослужіння, то після втрати статусу юридичної особи вона вже не може зняти це місце як юрособа.

Ілюстративне фото: Києво-Печерська лавра (facebook.com/kievopecherskaya.lavra)

"Звичайно, можна обходити і це, якийсь умовний "Петренко" може зняти приміщення. Але громади для того і реєструються, щоб вести те, що називається фінансово-господарською діяльністю. Якщо вони не є юрособами, які не можуть укладати угоди, вести необхідну роботу, тому вони реєструють свої статути", - розповів Єленський.

Зазначимо, днями Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом УПЦ МП проти Міністерства культури про скасування наказу про внесення змін до статуту церков, який передбачає перейменування цієї церкви.

Нагадаємо, що 27 грудня 2018 року набув чинності закон, що зобов'язує УПЦ МП перейменуватися на Російську православну церкву.

Як повідомлялося раніше, нещодавно перехід в ПЦУ в селі Небеж під Житомиром, який став 500-м по рахунку, пройшов зі скандалом.