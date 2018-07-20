50 лет в очереди на жилье: во Львове учительница объявила голодовку (видео)

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Женщина требует предоставить квартиру

В центре Львова 20 июля на площади Рынок, перед зданием Ратуши начала голодовку учительница одной из городских школ. Женщина уже 50 лет ждет от государства квартиру. Об этом сообщает "032.ua".

Известно, что Волк Стефания преподает в львовской школе №6.

"Позор Садовому, что учитель Львова без жилья - бомж", - написала на плакате женщина.

Фото: 032.ua

"В 1968 году я приехала по направлению во Львов как молодой специалист, проработала - и дальше работаю - 50 лет. Все это время я простояла в очереди на жилье, которого совсем нет. Я - бомж. В 1977 году с новорожденным ребенком я поселилась, не имея жилья, в глиняном аварийном доме", - рассказала она.

Чтобы добраться до места работы, женщина ежедневно преодолевает 30 км пути. Она не раз обращалась к чиновникам, однако безрезультатно.

"Мне с 2005 года приходят ответы, что ситуацию “поставлено на контроль”. Уже 13 лет я “на контроле” и - никакого контроля", - отметила Волк.

Недавно Стефания Волк пришла во Львовский горсовет и потребовала от мэра предоставить жилье. Тогда она сообщила, что будет ждать до 17 июля. А если к тому времени ситуация не разрешится, пригрозила разбить палатку посреди площади Рынок и объявить бессрочную голодовку.

"Буду стоять, пока не умру. Не дадут мне жилья до вторника - разбиваю палатку и буду ночевать здесь! Круглосуточно буду стоять, пока не дадут жилье", - рассказала львовская учительница.

Видео: Учительница объявила голодовку (YouTube/Новини Львова)

Ранее сообщалось, что врач из Львова хотела покончить с собой в здании Ратуши.

По словам медика, она уже несколько месяцев не получает зарплату. Охранники сняли ее с подоконника. Известно, что женщина работает стоматологом в поликлинике.

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