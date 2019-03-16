8 часов в коме: в сети показали переписку школьницы - жертвы буллинга

Скандал в одесской школе получил продолжение

Школьница попала в больницу после издевательства одноклассников, которые избили ребенка мячом на уроке физкультуры. Инцидент произошел в Одессе в школе №107 и вызвал широкий резонанс в обществе. Родственница пострадавшей пятиклассницы Софии Потатуркиной Алла Турица опубликовала в сети переписку ребенка со своей матерью.

Отмечается, что после госпитализации девочка 8 часов была в коме. В настоящее время она уже в сознании и идет на поправку.

В больницу школьница попала "благодаря" мальчикам, которые бросали ей в голову мяч.

Наталья Гринева поблагодарила СМИ за огласку инцидента, что не позволило "утаить случившееся". Она пообещала, что "не оставит безнаказанным этот ужас", который пережила ее дочь.

Фото: odessa.net.ua

"Вы не представляете, как это стоять под дверьми реанимации, когда врачи не могут определить диагноз ребенка, а только пытаются ее реанимировать, а моя девочка при этом не подает никаких реакций", - говорится в публикации.

Алла Турица таже подчеркнула, что не намерена закрывать глаза на случившееся. Она опубликовала переписку Софии со своей мамой за несколько минут до того, как ребенку стало плохо на уроке в школе.

Как видно, девочка жалуется на буллинг со стороны своих одноклассников и просит перевести ее в другую школу.

Скрин: instagram.com

"Все доказательства, которые уже есть и которые будут с понедельника, пойдут в нужные инстанции г. Одессы и не только. Мы это дело так не оставим", - подчеркнула Алла.

Как сообщалось, недавно в Хмельницком суд принял первое в области решения о привлечении к ответственности за совершение буллинга.

Также мы писали о том, что скандал с буллингом в лицее имени Василия Стуса во Львове, где школьники стали массово переходить на дистанционное обучение из-за агрессивного одноклассника, получил неожиданный поворот. Отец 12-летнего Ильи утверждает, что это именно его сын является жертвой травли.