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Унижал учителя: что грозит агрессивному старшекласснику

STYLERЖизнь    02.03.2019 - 18:10
Унижал учителя: что грозит агрессивному старшекласснику
Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Подростка признали виновным

В Хмельницком суд принял первое в области решения о привлечении к ответственности за совершение буллинга. Об этом информирует пресс-служба коммуникации полиции Хмельницкой области.

28 февраля Нетишинский городской суд принял решения о привлечении к административной ответственности агрессивного парня за совершение буллинга. Сообщается, что старшеклассник одной из местных школ издевался над учителем.

Агрессивное поведение проявлялось в психологическом давлении со стороны ученика. Работники полиции призывают граждан не замалчивать такие случаи и всегда информировать о подобном.

Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (травля) участника образовательного процесса. Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 гривен.

К слову, в Харькове родители из родительского комитета уже почти полгода травят 7-летнего первоклассника Давида, его маму и бабушку.

Напомним, в Винницкой области учительница впала в кому и впоследствии умерла после конфликта с отцом ученицы.

Также мы сообщали, что в отношении учительницы, избившей второклассника за то, что тот наклонился достать закотившуюся под парту ручку, возбуждено уголовное дело.

Затравили первоклассника и семью: детали инцидента в харьковской школе Сняла штаны перед классом: продолжение скандала с аморальной учительницей
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