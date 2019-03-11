Школьники массово уходят из лицея из-за буллинга: неожиданный поворот

Иллюстративное фото (mumcentral.com.au)

Скандал с травлей учеников лицея имени Стуса во Львове получил продолжение

Скандал с буллингом в лицее имени Василия Стуса во Львове получил неожиданный поворот. Недавно в этом учебном заведении школьники стали массово переходить на дистанционное обучение якобы из-за агрессивного одноклассника. Однако отец 12-летнего Ильи Балабая утверждает, что это именно его сын является жертвой травли. На Facebook-странице сообщества "Батьки SOS" Александр Балабай выступил с критикой в адрес администрация лицея.

Художник и кинематографист-самоучка пишет, что директор лицея неоднократно намекал о желании избавиться от их ребенка.

"Администрация лицея в погоне за рейтингами или игнорирует обращения, или способствует буллингу, привлекая к конфликту родителей и учителей лицея", - утверждает мужчина.

Александр рассказал, что в ювенальную полиции постоянно поступают жалобы родителей на его сына, что он расценивает как давление.

Мужчина заверил, что располагает скриншотами оскорблений от учащихся по отношению к Илье и диктофонной записью, в которой учителя подтверждают факты травли мальчика в течение года. Кроме того, есть копии обращений к директору лицея с жалобой на факты буллинга со стороны учителей лицея. Вдобавок есть подтверждение согласия проводить встречи мальчика со школьным психологом и письменное согласие на мониторинг психологом учебного процесса в лицее.

"Хотим отметить, что во время двухнедельного тестового наблюдения психологом за поведением нашего ребенка, сам психолог отметил, что поведение нашего ребенка связано с плохой дисциплиной в классе и постоянными провокациями со стороны учеников и учителей. Как только ежедневный мониторинг со стороны психолога прекратился, ситуация с буллингом вновь ухудшилась", - написал Александр Балабай.

Также мужчина добавил, что в настоящее время идет "огромное давление" со стороны родителей, СМИ, ювенальной полиции и администрации лицея.

Скрин с Facebook-страницы "Батьки SOS"

Как сообщалось ранее, недавно в Хмельницком суд принял первое в области решения о привлечении к ответственности за совершение буллинга.

Также мы писали о том, что в Чернигове в одной из школ ученика жестоко избил восьмиклассник - он бил мальчика с ноги, душил и бил об вазон с цветами.