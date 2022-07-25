"А дерни-ка сабачку за хвост, доченька": украинка опозорила россиянина на турецком пляже

В Турции произошел случай, который в очередной раз показал невежество россиян, что передается из поколения в поколение.

О нем в Facebook рассказала известная блогер и писательница Елена Монова.

Детали "пляжного" инцидента с россиянином и украинцами

Так, на одном из пляжей района Авсаллар (небольшой район Аланьи) находились "две эвакуированные украинские женщины с тремя эвакуированными украинскими собаками".

"Собаки хекают в тени, дамы смотрят в новости и тихонько разговаривают. Вдруг мимо проходит русский отец, держащий за руку русскую дочь", - пишет женщина.

Далее рассказ блогера:

І молвіт атєц, як завжди вони це роблять, зичьно:

- А дьорні-ка сабачьку за хвост, дочєнька. Будєт забавно. Ха! Ха! Ха!

Тут одна з вкраїнських пані розвертається і каже ніжним голосом:

- Дєвочька, лучше дьорні папу за х*й, будєт єщьо забавнєє.

Елена Моновая добавила, что здесь мог случиться международный скандал, но на подмогу украинкам пришли "крепкие турки с граблями для песка".

Заметим, что фото или видео подтверждения этой ситуации нет. Но все же выглядит очень правдоподобно, ведь граждане РФ уже не раз отмечались похожим поведением за рубежом.

В частности, недавно в сети появилось видео с реакцией неадекватной женщины, сторонницы российской агрессии на сине-желтые цвета в одежде украинки в одной из стран ЕС.

Также во Вьетнаме гражданка России набросилась на местных жителей, обвиняя их в том, что они "пошли против Путина".