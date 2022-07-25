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"А дерни-ка сабачку за хвост, доченька": украинка опозорила россиянина на турецком пляже

Новина українською →
Туреччина, Понедельник 25 июля 2022 11:22
"А дерни-ка сабачку за хвост, доченька": украинка опозорила россиянина на турецком пляже Коллаж РБК-Украина: украинка опозорила россиянина в Турции
Автор: Светлана Мащенко

В Турции произошел случай, который в очередной раз показал невежество россиян, что передается из поколения в поколение.

О нем в Facebook рассказала известная блогер и писательница Елена Монова.

Детали "пляжного" инцидента с россиянином и украинцами

Так, на одном из пляжей района Авсаллар (небольшой район Аланьи) находились "две эвакуированные украинские женщины с тремя эвакуированными украинскими собаками".

"Собаки хекают в тени, дамы смотрят в новости и тихонько разговаривают. Вдруг мимо проходит русский отец, держащий за руку русскую дочь", - пишет женщина.

Далее рассказ блогера:

І молвіт атєц, як завжди вони це роблять, зичьно:

- А дьорні-ка сабачьку за хвост, дочєнька. Будєт забавно. Ха! Ха! Ха!

Тут одна з вкраїнських пані розвертається і каже ніжним голосом:

- Дєвочька, лучше дьорні папу за х*й, будєт єщьо забавнєє.

Елена Моновая добавила, что здесь мог случиться международный скандал, но на подмогу украинкам пришли "крепкие турки с граблями для песка".

&quot;А дерни-ка сабачку за хвост, доченька&quot;: украинка опозорила россиянина на турецком пляже

Заметим, что фото или видео подтверждения этой ситуации нет. Но все же выглядит очень правдоподобно, ведь граждане РФ уже не раз отмечались похожим поведением за рубежом.

В частности, недавно в сети появилось видео с реакцией неадекватной женщины, сторонницы российской агрессии на сине-желтые цвета в одежде украинки в одной из стран ЕС.

Также во Вьетнаме гражданка России набросилась на местных жителей, обвиняя их в том, что они "пошли против Путина".

Ранее мы писали, что премию YUNA получила певица, которая регулярно выступала в России и имеет "аж" две украиноязычные песни.

Также сообщалось, что украинцы требуют закрыть 1XBET из-за скандального видео с поддержкой войны против Украины.

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