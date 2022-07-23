"Против Путина пошли?": во Вьетнаме неадекватная россиянка набросилась на местных (видео)
Во Вьетнаме гражданка России набросилась на местных жителей, обвиняя их в том, что они "пошли против Путина".
Видеозапись опубликовали в соцсетях.
Инцидент произошел во вьетнамском городе Дананг, который одним из самых популярных мировых курортов в этой стране.
Россиянка, видимо, была под действием алкоголя. Она оскорбляла вьетнамцев и кричала, что они "пошли против Путина", не любят его, и даже назвала граждан Вьетнама "предателями России".
Кроме того, неадекватная женщина назвала мужчин "фашистами" и угрожала государству Вьетнам.
Также она агрессивно указывала на них пальцем и употребляла нецензурные слова.
Неизвестно, что вызвало такую реакцию россиянки.
Видео в сети набрало много негативных реакций.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
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