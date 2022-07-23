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"Против Путина пошли?": во Вьетнаме неадекватная россиянка набросилась на местных (видео)

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Суббота 23 июля 2022 16:43
"Против Путина пошли?": во Вьетнаме неадекватная россиянка набросилась на местных (видео) Во Вьетнаме россиянка набросилась на местных жителей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Вьетнаме гражданка России набросилась на местных жителей, обвиняя их в том, что они "пошли против Путина".

Видеозапись опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел во вьетнамском городе Дананг, который одним из самых популярных мировых курортов в этой стране.

Россиянка, видимо, была под действием алкоголя. Она оскорбляла вьетнамцев и кричала, что они "пошли против Путина", не любят его, и даже назвала граждан Вьетнама "предателями России".

Кроме того, неадекватная женщина назвала мужчин "фашистами" и угрожала государству Вьетнам.

Также она агрессивно указывала на них пальцем и употребляла нецензурные слова.

Неизвестно, что вызвало такую реакцию россиянки.

Видео в сети набрало много негативных реакций.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее мы сообщали, что в Польше водитель высадил наглую россиянку из автомобиля.

Также мы писали, что сестра мертвого оккупанта на фоне украинского холодильника жаловалась не получила компенсацию.

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