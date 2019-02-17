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Абсолютно отвратительно: женщина-бодибилдер с четырьмя грудями ужаснула сеть (видео)

STYLERЖизнь    17.02.2019 - 16:31
Абсолютно отвратительно: женщина-бодибилдер с четырьмя грудями ужаснула сеть (видео)
Иллюстративное фото: instagram.com/generationiron

Пользователи сети были шокированы данным видео

Пользователи сети активно обсуждают видеоролик американской культуристки, которая позирует перед своим выступлением. Данное видео опубликовано на Instagram-странице Generation Iron.

На видео видно, что у спортсменки очень малый процент жира и из-за этого ее силиконовая грудь как бы отделяется от тела. Данное видео шокировало и вызвало бурную реакцию у людей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wow @generationironbr peep the condition! #women #bodybuilding #definition #GenerationIron

Публикация от Generation Iron (@generationiron)

Видео: instagram.com/generationiron

"Это просто отвратительно. Женщина, которая хочет быть как мужчина. Чертов идиотизм. Я поддерживаю женский бодибилдинг, но это уже слишком", - прокомментировал thatdudehamdog.

"О, Боже. Что это?", - написал flavio4real.

"Если тебя привлекает это - тебя привлекают мужчины", - отметил zachmayers9.

"Что, черт возьми, это такое?", - написал cityhighkustomz.

"Абсолютно отвратительно", - прокомментировал tacticus223.

"Все увлекаются тяжелыми тренировками. Без сомнения, они зависимы и одержимы. Вот что нужно, чтобы конкурировать. Однако женщины вкачивают мужские гормоны в свои тела и многое другое, не говоря уже о том, что они нелегальны. Однако их прославляют, как будто они сделали что-то удивительное", - написал tb_fitness23.

"Это худшее, что я когда-либо видел!", - отметил pitdad148229.

"Уважение за тяжелый труд, но это не красиво! Женщины должны выглядеть как женщины!", - написал andreschreiber_pk24.

"Выглядит не очень хорошо", - отметил manthorne1917.

"Много стероидов", - прокомментировал jacob.marquezz.

"Чертовски отвратительно. Удивлен, если кто-то думает, что это выглядит вообще здорово или хорошо", - написал пользователь.

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