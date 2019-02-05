Мешала ходить и есть: жительнице Ровно удалили опухоль весом в 30 килограммов

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У 72-летней Веры Дмитриевной из Ровно обнаружили фиброму в 30 килограммов. Медики шокированы от увиденного, утверждают, что такие образования встречаются крайне редко. Об этом информирует Сегодня.

Образование настолько мешало женщине, что та не могла ходить и есть."Опухоль печень мне сдула. Я совсем нагнуться не могла. Благодарю Бога. Ну, немножко поправилась", - рассказывает Вера Савчук.

Опухоль настолько разрослась, что достигала веса женщины. И, если до операции пенсионерка весила 68 килограммов, то 30 из них составляла опухоль. Для проведения операции врачам понадобилось 5 часов.

"Она исказила работу большинства органов брюшной полости и малого таза. Женщина поступила с ужасной анемией, истощена. С лимфостазом, отеками и трофическими язвами", - рассказывает хирург Светлана Орешко.

Операция прошла успешно, однако хирургов возмутило, что женщина не обратилась за помощью раньше. Пенсионерка говорит, что денег не было. А обследование в столичной клинике провели только после того, как она попала в программу "Говорит Украина", куда обратилась за помощью. Пенсионерка больше не боится за свое здоровье и строит планы на весну. Хочет посадить с мужем овощи и побелить дом.

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