Афонские монахи удивили странным решением по Епифанию

Монастыри отказались поддерживать предстоятеля ПЦУ

3 января состоится интронизация предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, однако радует данное событие не всех. Афонские монахи удивили странным решением по поводу данной церемонии, сообщив, что отказываются принимать в ней участие. Об этом информирует издание "Ромфея".

На предстоящей интронизации не будет монахов из 13 афонских монастырей, которые проголосовали против того, чтобы принимать участие в данной церемонии. Священный Кинот Святой горы Афон принял решение отказать Константинопольскому патриарху Варфоломею, который просил афонитов направить делигацию для участия в интронизации предстоятеля Епифания.

Решение афонских монахов выглядит довольно странным на фоне того, что Православная Церковь Украины официально признана Константинопольским патриархатом канонической. Свидетельство этому - томос, который Украина получила 6 января из рук Варфоломея.

Ранее мы публиковали интересные факты из жизни Епифания. В свое время он был редактором интернет-проекта "Ровно Православное" и членом редколлегии церковно-религиозной газеты "Духовная нива".

Мы писали, что Епифаний заговорил о дружбе с россиянами. Митрополит выразил надежду на то, что украинский и российский народы постепенно наладят отношения и между ними установятся добрые и мирные отношения.

Кстати, недавно митрополит Епифаний рассказал, что украинская церковь уже готова к реформированию. Епифаний также сообщил, что для него значит Крещение Господнее.

Видео: РБК-Украина