Алкоголичка и мошенница: Алиев утверждает, что жена инсценировала избиения

Видео: (YouTube/ТСН)

Экс-супруга украинского футболиста Александра Алиева Татьяна, которая неоднократно жаловалась на него, снова опубликовала фото избиения мужем. Спортсмен в недоумении, утверждает, что женщина все подстроила. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Скандальный Александр Алиев заявил, что его брак разрушил алкоголь. Однако после того со спиртным завязал. Он считает, что повлиял на решение президент клуба Игорь Суркис, поставив перед выбором: алкоголь или футбол. Мужчина закодировался еще в 2009 году.

Ролик, на котором футболист якобы бьет свою экс-жену, Алиев прокомментировал и показал свое видео: "Я ударил телефон, чтобы она меня не снимала. Вот, смотрите, в каком она состоянии. Это в три часа ночи, дети у меня спали, и вот я пришел, она снова начала меня провоцировать... Вы видите синяки? Вот с этого все началось. Я ее выгнал в тот день. Я говорю, что она пьяная. Где она ходит, лазит и получает - значит, она ходит не с теми людьми. Она говорит, что это делает Саша. Но извините - я этого не делаю".

Спортсмен не отрицает избиений, однако говорит, что это было давно и лишь потому, что Татьяна провоцировала. Экс-супруга, по словам Алиева, нередко поливала его грязью по любому поводу. Вот он и не сдержался.

"Она хочет сделать так, чтобы все у меня забрать. Она квартиру продала. Сейчас идут суды, мы разбираемся. В первую очередь, я занимаюсь той квартирой, которую она переоформила. Это мошенники. Она переписала, подделала мою подпись", - утверждает Алиев.

Делить имущество в судах они могут годами, а пока что дети с мамой живут у друзей. Вернутся ли они в дом, где живет отец, должен решить суд.

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