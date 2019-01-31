Внимание, розыск: в Киеве ищут женщину, зверски избившую ребенка (фото)

Коллаж РБК-Украина

Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии

Полиция Киева объявила в розыск женщину, которая очень жестоко расправилась с ребенком. Днепровское управление полиции столицы сообщает, что ребенок сейчас находится в реанимации.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Если кто-то владеет информацией о ее местонахождении - просят обратиться в Днепровское УП или позвонить на линию "102".

Фото: facebook.com/KyivOperativ

К слову, недавно появились новые подробности жуткого избиения ребенка под Винницей - мальчик рассказал, кто нанес ему телесные повреждения.

Также мы сообщали о том, что учительница физкультуры провела с первоклассниками странный урок. Она предложила им поиграть в "день каннибала" и спровоцировала избиение ученика.

Напомним, что мать-изверг из Запорожья, избившая ногами своего сына в ТРЦ, "прославилась" на весь мир.