Ани Лорак раскритиковали за бездарность (видео)

Ани Лорак перепела хит Уитни Хьюстон, но это не понравилось пользователям соцсетей

Ани Лорак на одном из концертов в России спела песню Уитни Хьюстон "I Will Always Love You". Видео, на котором Каролина исполняет всемирно известный хит, появилось в Instagram-аккаунте артистки.

"Спасибо моей любимой певице Уитни Хьюстон за удивительный талант и прекрасную душу в музыке. Ты со мной. Сегодня было волшебно!" - написала Ани Лорак в подписи к ролику.

Ани Лорак исполняет "I Will Always Love You" (видео: instagram.com/anilorak)

Правда, далеко не всем юзерам и поклонникам украинской певицы, которая перебралась в Российскую Федерацию, понравился вариант саундтрека к фильму "Телохранитель" в ее исполнении.

"Лучше Уитни эту песню не спел никто", - написал один подписчик.

"Вы что, дураки? Кто перепел Уитни Хьюстон? Ненормальные совсем. Сравнили бездарность с великим талантом", - добавил второй.

"До оригинала - как до Китая пешком!" - подметил третий.

Также пользователи советуют Ани Лорак "лучше свои песни петь".

"У меня от "I Will Always Love You" всегда мурашки по коже. Но не сейчас. Пожалуйста, не пойте эту песню. Это не ваше! Лишь позорите шедевр", - отметила поклонница Каролины.

