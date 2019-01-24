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Арабы устроили пьяное ДТП в Ужгороде: чем закончилась история (фото)

STYLERЖизнь    24.01.2019 - 22:25

После скандала с пьяным ДТП в Ужгороде, одного из студентов - гражданина Иордании - по ходатайству УжНУ отчислили из университета и запретили въезд в Украину на три года. Об этом говорится в сообщении главного управления Государственной миграционной службы Украины в Закарпатской области.

Относительно второго участника инцидента, который получил вид на жительство в Украине в Днепропетровской области, ведомство направило уведомление в местную миграционную службу для принятия решения об отмене вида на жительство.

Арабы устроили пьяное ДТП в Ужгороде: чем закончилась история (фото)

Фото: dmsu.gov.ua

Сообщается, что на третьего правонарушителя, который вел себя наиболее дерзко, составили административный протокол.

Его также вернут в родную страну с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Напомним, этот студент учился на стоматологическом факультете, двое остальных на медицинском. При этом все трое были уже на 3 курсе.

Как сообщалось, в Ужгороде ночью на Крещение студенты-арабы в нетрезвом состоянии ездили на машине по городу и попали в ДТП. После аварии они хотели ехать дальше, но очевидец происшествия начал их снимать на видео.

Видео: YouTube/Karpatska Sich

Также мы писали о том, что ранее в Ужгороде на двух подростков, которые занимались спортом, набросилась и избила компания ромов

"Я здесь тра**аю всех": в Ужгороде буянили пьяные арабы (видео 18+)
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