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Археологи обнаружили редкую коллекцию необычных мумий (фото)

STYLERЖизнь    11.11.2018 - 18:35
Фото: гробница, в которой обнаружили мумии животных (facebook.com/moantiquities)
Фото: гробница, в которой обнаружили мумии животных (facebook.com/moantiquities)

Мумии кошек для египтологов - не редкость, а вот с муммифицироваными жуками они столкнулись впервые

На территории Египта археологи обнаружили уникальную коллекцию состоящую из необычных мумий. Она состоит из мумифицированных жуков-скарабеев и еще около десятка мумифицированных кошек в гробнице времен Пятой династии фараонов (с 2500 г. к н. е. до 2350 г. к н. е.). Министерство по делам древностей опубликовало фотографии раскопок на Facebook.

Археологи обнаружили редкую коллекцию необычных мумий (фото)

Археологи обнаружили редкую коллекцию необычных мумий (фото)

Археологи обнаружили редкую коллекцию необычных мумий (фото)

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/moantiquities)

Так, египетские археологи нашли и вскрыли семь исторических захоронений в некрополе Саккаара к югу от Каира (Египет) и обнаружили мумифицированных животных там.

Известно, что кошки были в почете в Древнем Египте, а поэтому после смерти их мумифицировали точно так же, как и людей. Ученые-египтологи полагают, что для этого было несколько причин: эти животные считались священными. В египетском пантеоне богов было даже "кошачье" божество — Бастет, которое являлось символом женской красоты, домашнего очага, любви и плодородие.

Также мумии мау могли подносить и другим божествам в качестве жертвоприношения. Древние египтяни считали, что кошка могла обеспечивать хозяина едой в загробной жизни. А еще мумификация была способом дать четырехлапому любимцу загробную жизнь.

Жуки-скарабеи также почитались, как священное насекомое божеств Солнца. Однако, министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани утверждает, что это первый случай, когда археологи столкнулись с мумификацией скарабеев. Теперь проведут исследования для более детального изучения вопроса.

В гробнице два больших мумифицированных жука были завернуты в льняную ткань и находились в каменном саркофаге. Они сохранились в прекрасном состоянии. Еще около 200 мумий скарабеев нашли внутри второго саркофага.

Кроме того в гробницах также были найдены такие артефакты как: деревянная разрисованную кобра, крокодильи саркофаги, коллекция статуй с изображением животных в позолоте, а еще амулеты, посуда, пишущие инструменты и корзины папирусов.

 

Фото: археологи нашли мумии кошек и скарабеев (facebook.com/moantiquities)

Напомним, что археологи нашли корабль-могилу викингов.

До этого сообщалось о том, что 8-летняя девочка нашла в озере находку, которая заинтересовала археологов.

А также о том, что археологи обнаружили уникальное захоронение скифов.

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