"Авто в крови стояло в центре Киева": известный журналист раскрыл подробности убийства Гонгадзе

Фотокорреспондент рассказал об автомобиле, в котором был убит журналист

Украинский журналист, фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий рассказал, что убийца журналиста Георгия Гонгадзе был уверен, что преступление сойдет ему с рук. Об этом Лукацкий написал в своей колонке на "Цензор.НЕТ".

Он утверждает, что в 2000 году Леонид Кучма (тогдашний президент Украины) дал команду министру внутренних дел, а тот - начальнику главного управления уголовного розыска МВД Украины Алексею Пукачу выяснить, кто финансирует и сливает информацию Гонгадзе о коррупции в высших эшелонах власти.

В конце июня того же года Гонгадзе заметил негласное наблюдение, и написал заявление генеральному прокурору Михаилу Потебенько, в котором изложил факты о слежке. Прокурор во время совещания рассказал о заявлении журналиста Кучме.

"Что говорил после этого Кравченко Пукачу, - не трудно догадаться. Пукача понесло: он небожитель, начальник главного управления уголовного розыска МВД Украины, а тут какой-то грузин, из-за которого он может потерять все, опуститься до начальника райотдела. Мент от унижения и страха потерять работу в порыве ярости и мести задушил Георгия в машине (детали убийства известны). Голову отрезал и закопал подальше от тела. Без головы трудно идентифицировать жертву. Убийца был уверен, что все сойдет ему с рук, но исчезновение Георгия вызвало большой резонанс", - отметил Лукацкий.

Он добавил, что вокруг исчезновения Гонгадзе было много лжи. В МВД и прокуратуре пытались погасить информационный шум, чтобы прикрыть руководство.

"Эти подонки даже не помыли машину от крови", - рассказал Игорь Гончаров, который на то время был капитаном милиции только созданного отдела по борьбе с организованной преступностью.

"Со следами крови машина долго стояла во дворе МВД в центре Киева. Пукач убивал не один — другие менты держали Георгия. Теперь они испугались, и один из них сообщил Гончарову, где лежит тело. И рассказал на камеру все, что произошло. После этого, тело "случайно" было найдено в лесу", - написал Лукацкий.

Напомним, Георгий Гонгадзе был убит 17 сентября 2000-го года. Ему был 31 год.

Ефрем Лукацкий с 1989 года является фотокорреспондентом информационного агентства Associated Press, в настоящее время возглавляет фотослужбу украинского бюро агентства.

Специализируется в области военной фотожурналистики. Лукацкий работал в Афганистане, Ираке, Секторе Газа, Чечне и в Грузии в 2008 году.

В 2004 году в составе группы фотокорреспондентов Associated Press, которые снимали Иракскую войну, вошел в тройку финалистов Пулитцеровской премии за лучшую новостную фотографию.

Во времена Революции Достоинства, 18 февраля 2014 года, Лукацкий был ранен, освещая столкновения между митингующими и "Беркутом" в Киеве.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе.

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