Бабушка потеряла одного из внуков на прогулке: ребенка поместили в больницу

Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция в Краматорске разыскивает горе-мать, которая оставила детей

Бабушка во время прогулки с двумя внуками не заметила, как один из мальчиков пропал. Инцидент произошел в Краматорске Донецкой области. 5-летнего ребенка на улице заметила неравнодушные люди, которые и сообщили правоохранителям о том, что на площадке в сквере ребенок длительное время гуляет один без сопровождения родителей, передали в пресс-службе полиции.

Сообщается, что взрослые сперва самостоятельно пытались помочь мальчику, но кроме своего имени он им ничего не рассказал.

Инспектор ювенальной превенции вместе с сотрудниками службы по делам детей приняли решение поместить ребенка в больницу.

То, что один из внуков потерялся, пенсионерка обнаружила уже дома, причем только через час после возвращения. После этого бабушка оправилась в отделении полиции, рассказать о происшествии.

Иллюстративное фото: полиция

Сообщить о том, где находится мама мальчика, женщина не смогла.

Теперь полиция пытается установить местонахождения горе-матери, которая до настоящего времени так и не появилась ни в отделении полиции, ни у сына в больнице.

Отмечается, что женщине "светит" административная ответственность в соответствии со ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Как сообщалось ранее, недавно во Львове взрослые отправились в лес с ребенком и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, потеряли мальчика.

Также мы писали о том, что 3 марта в Днепре "отличилась" еще одна горе-мать - у пьяной женщины пришлось забрать годовалого ребенка, которому угрожала серьезная опасность. 36-летняя женщина заперлась в своей квартире вместе с малышом и включила газ.