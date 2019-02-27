Бархатная дискриминация: как оккупанты лишают крымских татар родного языка

Заявление родители подписывают на несколько лет

Во временно оккупированном Крыму родителям навязывают отказ от изучения в школах учениками другого языка, кроме русского. В частности, детей крымских татар могут лишить возможности учить свой язык. Об этом сообщил журналист Шевкет Ганиев на странице в соцсети Facebook.

Также он опубликовал соответствующее фото с заявлением, которое оккупанты просят родителей подписать.

Отмечается, что педагоги настоятельно просят ставить прочерк в графе "прошу организовать изучение родного языка", якобы кроме русского языка другого филолога-предметника нет.

Фото: facebook.com/shevket.ganiev

"К сожалению, доверчивые родители делают именно так, лишая своих детей изучения родного языка!" - написал Ганиев.

Также он сообщил, что связался с некоторыми родителями из числа крымских татар по этому вопросу. После чего журналист понял, что никто не хочет "портить" отношения с классным учителем.

Добавим, что заявление подписывается на 4 года.

Скрин: facebook.com/shevket.ganiev

В комментариях к посту Шевкета пользователи сети возмущаются таким "приемом" оккупантов и подчеркивают, что нельзя поддаваться на подобные уговоры учителей и необходимо добиваться, чтобы у детей крымских татар не отбирали право изучать родной язык:

"Очень странная аргументация. Не хотят портить отношение с классным руководитем, какой-то бред. У меня был подобный случай. При мне классный руководитель говорила, что-то подобное, но я ее поправил и в итоге даже русские ребята изъявили желание изучать крымскотатарский, поэтому все зависит только от родителей. Если они захотят, то их дети будут изучать, если нет - то нет. Классный руководитель вообще не причем";

"Именно, но доверчивые родители ставят прочерк, поверь!"

Скрин комментариев: facebook.com/shevket.ganiev

"Всегда можно дописать. Настоятельно попросите их не лишать детей возможности изучать родной язык. Группы в viber, личные беседы сделают свое дело. Все в наших руках. Как только будет необходимое количество заявлений, школа будет вынуждена пригласить педагога. Это их обязанность";

"Это называется - "бархатная дискриминация"... так сейчас и выполняют оккупанты свою программу колонизации";

"Какой из способов ненасильственного сопротивления более приемлем в таких условиях? Способ №1 - отказ родителей от гражданства той страны, которая практикует такой вариант "бархатной дискриминации". Способ №2 - создание родителями общественного комитета миграции, на основании Глобального Договора миграции, - мы, крымтатары, реально являемся мигрантами с конца 80-х годов прошлого столетия, мигрировав из мест депортации, мы не получили восстановленного своего права, в т.ч. по родному языку, дети вынуждены обучаться на языке оккупантов, что однозначно ведет к утрате родного языка и деградации нации... закончилось время попрошайничества";

"Вот... дошли... дальше уже некуда... радуемся подачкам оккупантов... на своей же родине пишем бумажки, чтобы разрешили факультативное обучение... Люди, где у вас мозги? Вы же сами позволяете уничтожать свой родной язык!"

"Боюсь не недоверчивые, а бестолковые родители. Пишу так, потому что столкнулся с подобной ситуацией. Наш ребенок идет в первый класс, с супругой хотим, чтобы он обучался на крымскотатарском языке. Начали искать единомышленников среди родителей, чтобы нас было больше (родителям обещал, что все вопросы с директором возьму на себя) Среди 22 обращений к родителям нашли только двух адекватных мамочек. Итого 3 ребенка, желающих обучения на родном языке. Столько злости... Вот такой у нас народ";

"Очередной тоталитарный идиотизм. Забыли наверное, что действие равно противодействию, и ничего кроме ненависти таким образом "пожать" невозможно. Потом недоумки удивляются - за что вы нас не любите, ведь мы о вас заботимся!?"

Скрин комментариев: facebook.com/shevket.ganiev

Напомним, что в новых учебниках по истории Крыма за 10-й класс, который напечатали в РФ, сказано, что крымские татары активно помогали нацистам во Второй мировой войне. При этом в учебнике отсутствует информация о массовой депортации.

Как сообщалось ранее, в оккупированном РФ украинском Крыму детей среднего школьного возраста учат обращаться с оружием.

Также мы писали о том, что жители аннексированного РФ Крыма, за месяц до пятой годовщины "референдума" под дулами автоматов российских военных, подвели печальные итоги оккупации и признались, что полуостров изменился до неузнаваемости.