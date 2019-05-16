Бесплатные татуировки, огненное шоу и 5’NIZZA: что делать на фестивале Tattoo Collection

С 17 по 19 мая в Киеве на ВДНГ уже в пятнадцатый раз пройдет Tattoo Collection - самый масштабный тату-фестиваль Украины. Ежегодно он собирает мастеров страны и ближнего зарубежья. В течение трех дней лучшие татуировщики создают новые работы прямо на фестивале, самые оригинальные - принимают участие в битве за главный приз Tattoo Collection - легендарный кубок Golden Machine.

Tattoo Collection (фото: соцсети)

Для поклонников тату-культуры Tattoo Collection - место знакомства с лучшими тату-мастерами и возможность сделать новое качественное тату. Для профессионалов - возможность подвести итоги индустрии за год, познакомиться с существующими стилями, направлениями и технологиями современной татуировки и побороться за возможность стать лучшим в своей профессии.

Ежегодно гости фестиваля набивают не менее 500 новых татуировок, а за кубок Golden Machine сражаются более 300 мастеров из Украины, Польши, Германии, Словении, Италии, Турции и Беларуси.

В этом году в числе участников Tattoo Collection ждут особого гостя: Еву Гребенюк - самой юной татуировщице, которая будет набивать татуировки гостям фестиваля, всего 7 лет.

Каждый день тату-фестиваля - это интересные активности и для участников, и для гостей.

Профессиональные мастер-классы

Длительность каждого мастер-класса - 7 часов. За это время участники разберут технические аспекты нанесения татуировки, узнают все о тонкостях подготовки эскиза с учетом анатомических особенностей тела, смогут разобрать и внести коррективы в собственные работы.

17 мая - мастер-класс на тему "Цветная татуировка. Основные принципы правильного заживления"

18 мая - мастер-класс на тему "Black & Grey abstract portrait"

19 мая - мастер-класс на тему "К - контраст"

Зона бесплатных татуировок

Уникальная зона с бесплатными татуировками уже несколько лет собирает очередь из гостей фестиваля. Все они приходят сюда с одной целью - нанести новую татуировку вслепую. Сделать тату у профессионального мастера здесь можно абсолютно бесплатно, но есть одно "но" - какой эскиз выберет татуировщик, вы узнаете только когда тату уже будет на теле. Изначально известна только общая тематика рисунков. В прошлом году это были олдскульные татуировки по эскизам Нормана Коллинза, в этом - все бесплатные тату так или иначе будут связаны с музыкой.

Tattoo Collection (фото: соцсети)

Музыкальная программа

Традиционно все три дня на фестивале работает большая сцена. Днем здесь будут награждать лучших тату-мастеров, а вечером играть концерты.

17 мая - молодые, но талантливые группы M!ne и "Хмарно з Проясненнями"

18 мая - регги-даб коллектив Dub Splash Soundsystem. Также в этот день выступит легендарный дуэт 5’NIZZA

19 мая - молодая инди-поп группа из Умани Our Atlaantic, а также обладатели премии за лучший инди-альбом прошлого года - The Unsleeping

5’NIZZA - Але

Огненное шоу

Фаер-шоу арт-проекта Abha уже покорило сердца зрителей в Польше, Германии, Франции и других странах Европы. И вот уже пятый год Abha восхищают своими огненными шоу гостей фестиваля Tattoo Collection. В этом году для фестиваля они подготовили специальную программу в этническом стиле. Гостей ждут: море огня, искр, ходулисты и хула-хуперы.

Tattoo Collection (фото: соцсети)

Звездный гость

Ежегодно специальным гостем Tattoo Collection становится один из главных мировых фриков. Весной 2018-го в Киеве приветствовали самого пирсингованного человека планеты Железного Рольфа, а годом ранее - человека-шахматы Мэтта Гона.

Этой весной гости Tattoo Collection смогут познакомиться со знаменитым французским дизайнером-декоратором Корж Зе Скалл (Skorzh The Skull). Тело этого человека почти на 80% покрывают тату - и это целостная картина, где каждый элемент - произведение тату-искусства. Все символы на теле мужчины отражают его собственные увлечения, страхи и радости. Во время своего визита в Украину Корж с радостью сделает селфи со всеми желающими, а кроме этого - поделится собственным опытом похудения и модификации тела.

Tattoo Collection (фото: соцсети)

Детская зона

Миф о том, что фестивали только для взрослых давно в прошлом. На Tattoo Collection всегда рады маленьким посетителям. В этом году в детской зоне фестиваля их ждут: интересные мастер-классы, аквагрим, детская площадка с веселыми аттракционами, надувной горкой и аниматорами и еще много интересных активностей. Детям до 12 лет вход свободный.

Tattoo Collection (фото: соцсети)

Благотворительный аукцион

Каждый год Tattoo Collection носит не только развлекательную, но и социальную составляющую. В этом году на фестивале проведут благотворительный аукцион, целью которого станет сбор средств для "Серцебиття" - центра, где занимаются обучением, опекой и финансированием будущего поколения для преодоления социальных проблем адаптации детей в повседневной жизни социума.

Также все три дня фестиваля на территории Tattoo Collection будут работать тематический маркет, разнообразные фото-зоны и большой фудкорт.

Tattoo Collection (фото: соцсети)

Напомним, что в июне фестиваль видеокреатива VIDEOZHARA соберет в Киеве более 600 блогеров.