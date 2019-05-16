Безкоштовні татуювання, вогняне шоу та 5’NIZZA: що робити на фестивалі Tattoo Collection

У Києві в черговий раз пройде грандіозний фестиваль Tattoo Collection
З 17 по 19 травня у Києві на ВДНГ вже п'ятнадцятий раз пройде Tattoo Collection - наймасштабніший тату-фестиваль України. Щорічно він збирає майстрів країни і ближнього зарубіжжя. Протягом трьох днів кращі татуювальники створюють нові роботи прямо на фестивалі, найоригінальніші - приймають участь у битві за головний приз Tattoo Collection - легендарний кубок Golden Machine.
Tattoo Collection (фото: соцмережі)
Для шанувальників тату-культури Tattoo Collection - місце знайомства з кращими тату-майстрами і можливість зробити нове якісне тату. Для професіоналів - можливість підвести підсумки індустрії за рік, ознайомитися з існуючими стилями, напрямками та технологіями сучасної татуювання і поборотися за можливість стати кращим у своїй професії.
Щорічно гості фестивалю набивають не менше 500 нових татуювань, а за кубок Golden Machine борються понад 300 майстрів з України, Польщі, Німеччини, Словенії, Італії, Туреччини і Білорусі.
У цьому році в числі учасників Tattoo Collection чекають особливого гостя: Єву Гребенюк - наймолодшій татуювальниці, яка буде набивати татуювання гостям фестивалю, всього 7 років.
Кожен день тату-фестивалю - це цікаві активності і для учасників, і для гостей.
Професійні майстер-класи
Тривалість кожного майстер-класу - 7 годин. За цей час учасники розберуть технічні аспекти нанесення татуювання, дізнаються все про тонкощі підготовки ескізу з урахуванням анатомічних особливостей тіла, зможуть розібрати і внести корективи у власні роботи.
Зона безкоштовних татуювань
Унікальна зона з безкоштовними татуюваннями вже кілька років збирає чергу з гостей фестивалю. Всі вони приходять сюди з однією метою - нанести нове татуювання наосліп. Зробити тату у професійного майстра тут можна абсолютно безкоштовно, але є одне "але" - який ескіз вибере татуювальник, ви дізнаєтеся тільки коли тату вже буде на тілі. Спочатку відома лише загальна тематика малюнків. У минулому році це були олдскульні татуювання за ескізами Нормана Коллінза, в цьому - всі безкоштовні тату так чи інакше будуть пов'язані з музикою.
Tattoo Collection (фото: соцмережі)
Музична програма
Традиційно всі три дні на фестивалі працює велика сцена. Вдень тут будуть нагороджувати кращих тату-майстрів, а ввечері грати концерти.
5'NIZZA - Альо
Вогняне шоу
Фаєр-шоу арт-проекту Abha вже підкорилj серця глядачів в Польщі, Німеччині, Франції та інших країнах Європи. І ось вже п'ятий рік Abha захоплюють своїми вогняними шоу гостей фестивалю Tattoo Collection. У цьому році для фестивалю вони підготували спеціальну програму в етнічному стилі. Гостей чекають: море вогню, іскор, ходулісти і хула-хупери.
Tattoo Collection (фото: соцмережі)
Зірковий гість
Щорічно спеціальним гостем Tattoo Collection стає один з головних світових фріків. Навесні 2018-го в Києві вітали самого пірсінгованого чоловіка планети Залізного Рольфа, а роком раніше - людини-шахи Метта Гона.
Цієї весни гості Tattoo Collection зможуть познайомитися зі знаменитим французьким дизайнером-декоратором Корж Зе Скалл (Skorzh The Skull). Тіло цієї людини майже на 80% покривають тату - і це цілісна картина, де кожен елемент - твір тату-мистецтва. Всі символи на тілі чоловіка відображають його власні захоплення, страхи і радості. Під час свого візиту в Україну Корж з радістю зробить селфі з усіма бажаючими, а крім цього - поділиться власним досвідом схуднення і модифікації тіла.
Tattoo Collection (фото: соцмережі)
Дитяча зона
Міф про те, що фестивалі тільки для дорослих, давно в минулому. На Tattoo Collection завжди раді маленьким відвідувачам. В цьому році в дитячій зоні фестивалю чекають: цікаві майстер-класи, аквагрим, дитячий майданчик з веселими атракціонами, надувний гіркою і аніматорами та ще багато цікавих заходів. Дітям до 12 років вхід вільний.
Tattoo Collection (фото: соцмережі)
Благодійний аукціон
Кожен рік Tattoo Collection носить не тільки розважальну, але й соціальну складову. У цьому році на фестивалі проведуть благодійний аукціон, метою якого стане збір коштів для "Серцебиття" - центру, де займаються навчанням, опікою та фінансуванням майбутнього покоління для подолання соціальних проблем адаптації дітей в повсякденному житті соціуму.
Також всі три дні фестивалю на території Tattoo Collection будуть працювати тематичний маркет, різноманітні фото-зони і великий фудкорт.
Tattoo Collection (фото: соцмережі)
Нагадаємо, що в червні фестиваль видеокреатива VIDEOZHARA збере у Києві більше 600 блогерів.