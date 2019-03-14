ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Безумная стихия: сильным ветром сдуло поезд с моста

STYLERЖизнь    14.03.2019 - 20:42
Безумная стихия: сильным ветром сдуло поезд с моста
Коллаж РБК-Украина

Ураганный ветер снес с моста 26 вагонов

Ураганный ветер, который наделал беды во многих регионах Украины, разбушевался и в нескольких американских штатах. Американские СМИ сообщают о том, что штормовой ветер переворачивал автомобили, срывал крыши с домов, валил деревья, а в Нью-Мексико умудрился сдуть с моста целый товарный состав.

Инцидент произошел в среду, 13 марта. Товарный состав, который состоял из 73 вагонов и двух локомотивов, двигался по мосту в Нью-Мексико. Внезапным порывом сильного ветра часть состава практически сдуло вниз. Всего пострадало 26 вагонов.

Как сообщили в местной полиции, из-за обрушения состава никто не пострадал. Падение вагонов произошло из-за того, что большинство вагонов передвигались пустыми. А порывы ветра достигали 167 км/час.

Безумная стихия: сильным ветром сдуло поезд с моста

Фото: miamiherald.com

Местные власти обеспокоены происшествием и напомнили жителям, что с сильным ветром шутки плохи, поэтому в период непогоды рекомендуется оставаться в безопасном месте.

Полиция штата рассказала, что в этот день ветром перевернуло несколько грузовиков на трассе, а водители автомобилей получили травмы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе ветер сдул в море коляску с ребенком.

А также рассказывали о том, как получить компенсацию за ужасные последствия непогоды и разрушения, которые наделал ураган в Украине.

Пустили по ветру: в сети смеются над "улетевшими делами" Киевского суда Шквальный ветер обрушил часть стены многоэтажки (видео)
Новости Украины стихийное бедствиеураган
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь