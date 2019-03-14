Безумная стихия: сильным ветром сдуло поезд с моста

Коллаж РБК-Украина

Ураганный ветер снес с моста 26 вагонов

Ураганный ветер, который наделал беды во многих регионах Украины, разбушевался и в нескольких американских штатах. Американские СМИ сообщают о том, что штормовой ветер переворачивал автомобили, срывал крыши с домов, валил деревья, а в Нью-Мексико умудрился сдуть с моста целый товарный состав.

Инцидент произошел в среду, 13 марта. Товарный состав, который состоял из 73 вагонов и двух локомотивов, двигался по мосту в Нью-Мексико. Внезапным порывом сильного ветра часть состава практически сдуло вниз. Всего пострадало 26 вагонов.

Как сообщили в местной полиции, из-за обрушения состава никто не пострадал. Падение вагонов произошло из-за того, что большинство вагонов передвигались пустыми. А порывы ветра достигали 167 км/час.

Фото: miamiherald.com

Местные власти обеспокоены происшествием и напомнили жителям, что с сильным ветром шутки плохи, поэтому в период непогоды рекомендуется оставаться в безопасном месте.

Полиция штата рассказала, что в этот день ветром перевернуло несколько грузовиков на трассе, а водители автомобилей получили травмы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе ветер сдул в море коляску с ребенком.

А также рассказывали о том, как получить компенсацию за ужасные последствия непогоды и разрушения, которые наделал ураган в Украине.