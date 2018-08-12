Били арматурой и кастетами: в Ровно озверевшие "титушки" напали на автолюбителей (видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Неизвестные в масках напали на людей, которые собрались для участия в гонках

Вечером 11 августа в городе Ровно агрессивно настроенные люди напали на автолюбителей, которые собрались возле ТРЦ на одной из улиц областного центра для проведения гонок и дрифта.

Как рассказали в местной полиции, в 22:30 у торгового центра находилось около 100 участников гонки и 150 жителей близлежащих домов, которые выступали против проведения мероприятия, которое нарушает их права на отдых.

"Около 23:00 25-летний житель села Городок Ровенского района, водитель автомобиля Renault Trafic, объехав заграждение через бордюр и газон, заехал на автостоянку, где начал дрифтовать и создавать аварийную обстановку, не реагируя на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, подаваемых с помощью жестов, громкоговорителя, проблесковых маячков красного и синего цвета и звуковых сигналов. После этого водитель микроавтобуса, выезжая со стоянки, протаранил служебный автомобиль Toyota Prius", - говорится в сообщении правоохранителей.

Опубліковано Сергеєм Кириленком Субота, 11 серпня 2018 р.

В Ровно напали на автолюбителей

Как видно на видео, водитель Renault совершил наезд на "копа". Не имея возможности избежать наезда, полицейский упал на капот автомобиля и, держась за него, проехал в таком положении около 30 метров.

По словам автолюбителей, за рулем Renault был провокатор. Так как после этого "отвлекающего маневра" на парковке появилось 100-150 молодчиков спортивного телосложения в балаклавах, которые начали громить ногами, битами машины и людей, которые попадались им на пути, используя также слезоточивый газ. Целью "титушек", по мнению очевидцев, было запугать присутствующих на парковке автолюбителей.

Опубліковано Сергеєм Кириленком Субота, 11 серпня 2018 р.

В Ровно напали на автолюбителей

Опубліковано Сергеєм Кириленком Субота, 11 серпня 2018 р.

В Ровно напали на автолюбителей

"Полиция в это время смотрела, группировалась, делала какие-то действия, но не задерживала и не препятствовала жестоком произволу. Водителям, которые пытались выехать, убегая от озверевших "титушек", препятствовали полицейские авто, которые даже не попытались освободить проезд. Сложилось впечатление, что действия нападающих и полиции были слаженными и спланированными", - написал на своей Facebook-странице Сергей Кириленко.

Скриншот (facebook.com/KirilenkoSer)

По словам дрифтеров, в результате нападения "титушек" было повреждено несколько авто, нанесены серьезные побои нескольким людям с последствиями госпитализации. Удары, при этом, наносились битами, арматурой и кастетами.

В полиции же утверждают, что неизвестные в балаклавах, в количестве около 100 человек, зайдя на территорию автостоянки, битами повредили всего два автомобиля участников дрифта.

Скриншот (npu.gov.ua)

Сейчас в рамках открытых уголовных производствах полицейские устанавливают все обстоятельства событий.

Напомним, что не так давно сын бывшего главы областной ячейки организации "Украинский выбор" Андрей Бузинарский устроил аварию в Ровно, после чего начал угрожать журналистке.

Видео: РБК-Украина