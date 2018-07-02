"Болею, болел и буду болеть за сборную России": бывший президент ФФУ разозлил украинцев

Анатолий Коньков высказался о матче России и Испании

Экс-президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков заявил, что болеет за сборную России в Чемпионате мира 2018. Об этом сообщил канал Football Hub на своей странице в Twitter.

"Доброе утро, патриоты. Экс-президент ФФУ передает всем пылкие поздравление", - написано в публикации.

Супруга спортсмена Мария выложила видео-instastories в своем Instagram, где сообщила, что она с мужем отмечает победу сборной России в матче 1/8 финала Россия-Испания. Также Мария спросила мнение Конькова.

"Я болел, болею и буду болеть за сборную России", - ответил он.

Добрий ранок, патріоти

Екс-президент ФФУ передає всім палкі вітання pic.twitter.com/1SCqYnn6qI — FootballHub (@FootballHub_Ua) 2 июля 2018 г.

Видео: Мария и Анатолий Коньков (twitter.com/FootballHub_Ua)

Слова экс-главы ФФУ разозлили украинцев.

"Ну, Коньков совок до мозга и костей, с ним все понятно", - написал один юзер.

Скриншот комментария (twitter.com/FootballHub_Ua)

Напомним, известный российский публицист Виктори Шендерович осудил россиян за ЧМ-2018.

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