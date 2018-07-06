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"Больше всего я боялась забыть наш адрес": жена Бабченко впервые рассказала об инсценировке убийства

STYLERLIFE        06.07.2018 - 13:54
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Супруга журналиста раскрыла детали спецоперации СБУ

Супруга оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко Ольга впервые рассказала об инсценировке его убийства в рамках спецоперации СБУ. Подробностями спецоперации она поделилась с изданием NEWSru.co.il.

"Мы живем на охраняемой территории, под круглосуточной охраной. Рядом с нами постоянно вооруженные люди. Мы практически ни с кем не общаемся, только по видеосвязи. Выезжаем куда-то крайне редко", – отметила Ольга Бабченко.

Об инсценировке убийства знали немногие. О спецоперации не знали ни приемные дети Бабченко, ни один из друзей семьи.

"Знали я, Катя (дочь Бабченко), моя мама и мама Аркадия. Кроме того, знали сотрудники "скорой", которые приехали по вызову, и сотрудники морга. Знали какие-то люди в полиции, но не те, кто приходил к нам домой", – сказала Ольга.

"Никто из друзей не знал, ни один человек. Приемные дети тоже не знали, они ведь уже взрослые все, живут своей жизнью, не все уже в Москве", - добавила жена Бабченко.

"Кате 11 с половиной. Она не знала всего. Буквально за день до спецоперации мы сказали ей, что папа супер-агент, который ловит преступников и бандитов. И ему нужно для этого сняться в кино, поэтому все будут думать, что он умер, а на самом деле он через пару дней оживет", - рассказала Ольга.

Она рассказала о том, как узнала о готовящемся покушении и спецоперации СБУ.

"Сразу после Аркадия. Мы с Катей как раз были в Киеве. Аркадий пришел с работы, было часов 11 вечера или даже позже, у него по пятницам был поздний эфир. Пришел, открыл холодильник, достал бутылку шампанского и говорит: "Пей". Поскольку за 20 лет совместной жизни такого ни разу не было, я поняла, что что-то случилось. Спросила его. Он говорит: "Давай сначала выпьем". Мы выпили по полбокала, и он мне все рассказал. Сказал, что к нему приходили сегодня на работу сотрудники СБУ и рассказали, что на него готовится покушение. Они предъявили ему доказательства, и Аркадий им, конечно, поверил, потому что оснований не верить Службе безопасности Украины у него нет", - отметила жена журналиста.

"Конечно, мне стало очень страшно. В первый момент захотелось взять всю семью, покидать вещи в чемодан и убежать", - отметила она.

"До конца сценарий ясен не был. В частности, было непонятно, кто "найдет" Аркадия и вызовет спасательные службы. Они хотели, чтобы эта роль была отведена мне, но я сопротивлялась и требовала от них придумать другие варианты. В конце концов мы оставили этот вопрос нерешенным", - рассказала Ольга.

"Я понимала, что потом на меня обрушится, как все будут меня обсуждать и осуждать, обвинять в циничности и так далее. В конечном итоге так и произошло. Незадолго до проведения операции нам сказали, что других вариантов нет. Мне не объяснили, почему, но я думаю, что они просто не хотели расширять круг тех, кто был в курсе дела, чтобы не допустить утечки информации", - добавила она.

Ольга рассказала о том дне, когда все произошло.

"Нам сказали, что операция назначена на вторник или среду. В ночь на вторник мы с Аркадием уже, конечно, не спали. Но когда и в обед никто не позвонил, мы расслабились и решили, что у нас есть еще один день. И через полчаса раздался звонок. Ну и тут я поняла, что обратного пути нет. Знаете, это как роды, когда ты понимаешь, что процесс уже не остановить", - вспомнила она.

Дочку сразу отправили к друзям.

"Она не в первый раз у них гостила, так что это было обычное дело. Дальше был подробный инструктаж. К нам пришли два сотрудника СБУ. Они инструктировали и Аркадия, и меня. Мне объясняли, что говорить, как говорить, как себя вести, как дышать, делать приседания, чтобы был соответствующий голос, когда я позвоню в полицию и "скорую". Голос должен быть сбивчивым, дыхание неровным", - отметила жена Бабченко.

Она добавила, что сыграть свою роль ей удалось.

После того, как Аркадия загримировали, - "налили крови куда надо – на спину, в рот, в нос, учили падать", сотрудники СБУ его проинструктировали и ушли.

"Потом мы где-то минут 30, кажется, ждали киллера. Аркадий лежал, мы болтали. Он просил меня его сфотографировать, я отказывалась и говорила, что не хочу вообще в телефоне чего-то подобного. Нервы были на пределе, конечно. Мы старались разрядить обстановку. Я делала приседания и репетировала. Больше всего я боялась забыть наш адрес, который должна была назвать службам спасения. Я же там не жила толком, и часто путала номер квартиры, когда к нам приходили друзья. И вот я этот адрес повторила раз наверное двести… А когда я поняла, что уже время Ч, восемь вечера, я пошла в ванную, включила воду, намочила полотенце, налила воды на коврик и на пол. Это я сама придумала, меня никто не просил. В общем, старалась максимально соответствовать сценарию", - рассказала Ольга.

Дверь оставили незапертой. В квартиру зашел Цымбалюк.

"Я высунула нос из ванной, было очень страшно. Проносились мысли мол а вдруг это настоящий убийца… В общем, я увидела Цымбалюка. Он сказал Аркадию: "Доброго здоровьичка". Аркадий ответил: "И вам не хворать". Цымбалюк постоял на пороге пару секунд и ушел", - рассказала жена журналиста.

Она добавила, что никакого хлопка или выстрела не было.

"Только побросал гильзы. Они решили, что это лишнее. За несколько дней до операции майку Аркадия отвезли на стрельбище и прострелили несколькими пулями", - отметила Ольга.

По ее словам, сейчас, спустя месяц после инсценировки убийства, семья находится в безопасности.

"Мы не уверены, что когда-нибудь поймают настоящего заказчика. Сейчас в безопасности. Когда придется покинуть местонахождение, а это произойдет, когда ребенку нужно будет в школу, мы будем ходить, оглядываясь. Думаю, это теперь на всю жизнь", – считает Ольга.

Ранее Бабченко заявил, что готов обменять себя на Сенцова.

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Теги: инсценировка, Аркадий Бабченко
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