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"Олег готов умереть за свободу других": Бабченко готов обменять себя на Сенцова

STYLERLIFE        03.07.2018 - 15:30
Аркадий Бабченко (фото: РБК-Украина)
Аркадий Бабченко (фото: РБК-Украина)

Аркадий Бабченко обратился к "товарищам чекистам" из РФ

Российский писатель и журналист Аркадий Бабченко готов обменять себя на украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается российскими властями в тюрьме. Об этом он абсолютно серьезно заявил на своей Facebook-странице.

"Слушайте, товарищи чекисты, ну вот что вы мозги клюете? Засылаете сюда убийц, отправляете пранкеров к Грицаку, Бесогон аж целую передачу снимает, НТВ, "Лайфньюз", "РИА Новости" - вся вот эта вот ваша хр*нь от злобного скрипа зубами. Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так - я готов обменять себя на Сенцова", - написал он. 

Аркадий Бабченко (фото: РБК-Украина)

"Вы выпускаете, Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных - Стомахина, арестованного за мой репост Третьякова, Корба, Дмитриева, Калиниченко, всех-всех-всех - там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть сколько угодно - пи*дить, пытать, засовывать горящие тряпки в противогаз, связывать ласточкой, накидывать провода на зубы. Олег готов умереть за свободу других, ну, я готов сесть за его жизнь. А вы решите свой геморрой. Вопрос с экстрадицией решите - я ж до сих пор гражданин вашего долбаного Мордора", - резюмировал Бабченко.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Пользователи сети поддержали инициативу Бабченко, но уверены, что российские власти не пойдут на такой шаг, так как "у них совершенно отсутствует понятие чести".

"Старых отпустят (даже если), новых возьмут. Они уже систему наладили, ей теперь надо регулярно и сытно кушать", - отметил один из юзеров.

Видео: РБК-Украина 

Напомним, что в Киеве на "Олимпийском" провели масштабную акцию в поддержку Сенцова.

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Теги: Олег Сенцов, Аркадий Бабченко
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