"Олег готовий померти за свободу інших": Бабченко готовий обміняти себе на Сенцова

Аркадій Бабченко звернувся до "товаріщєй чекістов" з РФ

Російський письменник і журналіст Аркадій Бабченко готовий обміняти себе на українського режисера Олега Сенцова, який незаконно утримується російською владою у в'язниці. Про це він абсолютно серйозно заявив на своїй Facebook-сторінці.

"Слухайте, товариші чекісти, ну от що ви мізки клюєте? Засилаєте сюди вбивць, відправляєте пранкерів до Грицака, Бєсогон аж цілу передачу знімає, НТВ, "Лайфньюз", "РИА Новости" - вся ця ваша хр*нь від злісного скрипу зубами. Ви не знаєте, як мене дістати, і не знаєте, як звільнитися від Сенцова. Ну, давайте так - я готовий обміняти себе на Сенцова", - написав він.

Аркадій Бабченко (фото: РБК-Україна)

"Ви випускаєте Олега, ще ті шістдесят осіб, за свободу яких він голодує, випускаєте всіх кримських татар, випускаєте всіх російських політв'язнів - Стомахіна, заарештованого за мій репост Третьякова, Корба, Дмитрієва, Калініченка, всіх-всіх-всіх - там же не багато вийде, чоловік триста, а я до вас їду під білі рученьки, і можете задовольняти свою ненависть скільки завгодно - пи*дити, катувати, засовувати гарячі ганчірки в протигаз, пов'язувати ластівкою, накидати провід на зуби. Олег готовий померти за свободу інших, ну, я готовий сісти за його життя. А ви вирішите свій геморой. Питання з екстрадицією вирішите - я ж досі громадянин вашого довбаного Мордора", - резюмував Бабченко.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Користувачі мережі підтримали ініціативу Бабченко, але впевнені, що російська влада не підуть на такий крок, так як "у них абсолютно відсутнє поняття честі".

"Старих відпустять (навіть якщо), нових візьмуть. Вони вже налагодили систему, їй тепер треба регулярно і ситно їсти", - зазначив один з юзерів.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, що в Києві на "Олімпійському" провели масштабну акцію в підтримку Сенцова.