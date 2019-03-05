Бросил цветы в бюст Сталина: россияне чуть не разорвали активиста

В Москве задержали активистов, кинувших цветы в памятник Сталину со словами: "Гори в аду, палач народов"

В Москве, возле могилы бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина, были задержаны активисты общественного проекта "Декоммунизация", которые пришли на акцию коммунистов.

5 марта возле могилы тирана прошла акция коммунистов с возложением цветов и венков. Активисты общественного проекта "Декоммунизация" Евгений Сучков и Ольга Савченко посетили эту акцию.

Как сообщил Сучков, он бросил в памятник Сталину надломленную гвоздику и выкрикнул: "Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей". Ольга Савченко поддержала своего коллегу и также бросила в памятник надломленный цветок.

После этого активистов задержали и доставили в отделение полиции в "Китай-городе". У них отобрали документы, а Евгения Сучкова сфотографировали. Как объяснили - "для базы".

Активисты бросили цветы в бюст Сталина со словами "Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей"

Напомним, бывший глава Советского Союза Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. Ежегодно в этот день коммунисты проводят мероприятие под названием "Две гвоздики товарищу Сталину". В этот день к памятнику диктатору несут венки и цветы. В этом году акцию посетило несколько сотен человек.

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