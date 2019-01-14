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Порошенко потроллил россиян томосом и Сталиным: сеть в восторге

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 11:33
Порошенко потроллил россиян томосом и Сталиным: сеть в восторге
Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Украинцы поставили на место поклонников РПЦ

На днях президент Украины Петр Порошенко предложил РПЦ доказать собственную каноничность и продемонстрировать собственный томос. Вместе с тем гарант тонко потроллил россиян, сказав, что "их томос подписан Сталиным".

Слова президента повеселили пользователей социальных сетей. В частности украинцы уверены в том, что у Русской православной церкви нет никакой каноничности, а потому она является "самой обычной сектой".

"Их томос кровью народа написан... А брюхо их плотью народа набито... Котлы для них в аду уже нагреты", - прокомментировал "томос РПЦ" Эдуард Штубнер.

Порошенко потроллил россиян томосом и Сталиным: сеть в восторге

Президент в Виннице (фото: president.gov.ru)

"А для меня томос и признания Автокефальной Украинской Православной Церкви не только религиозный вопрос страны, но и факт того, что в стране под прикрытием духовности перестанет работать враг от Московии, который кроме агитационного вредительства не сможет теперь разорять Украины, выводя из нее более 11 млрд долларов ежегодно", - написала Люба Головко.

Порошенко потроллил россиян томосом и Сталиным: сеть в восторге

Скриншот

Также юзеры обратили внимание на то, что пользователи из России возмутились таким словам президента.

"Сейчас в@и взвоет. Зашкварчит. В@тка, не завидуй умным и успешным. Попробуй так учиться, как они. Глядишь, и из тебя может когда-нибудь люди выйдут. Дыми, в@тка, дальше", - обратилась к фанатам "русского мира" Тамара Лукьянчук.

Ранее Порошенко заявил, что создание ПЦУ было бы невозможным без поддержки народа.

Тем временем процесс присоединения приходов Московского патриархата в ПЦУ продолжается.

Видео: РБК-Украина

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