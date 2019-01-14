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Порошенко потролив росіян томосом і Сталіним: мережа у захваті

STYLERЖиття    14.01.2019 - 11:33
Порошенко потролив росіян томосом і Сталіним: мережа у захваті
Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

Українці поставили на місце шанувальників РПЦ

Днями президент України Петро Порошенко запропонував РПЦ довести власну канонічність і продемонструвати власний томос. Разом з тим гарант тонко потролив росіян, сказавши, що "їхній томос Сталіним підписаний".

Слова президента повеселили користувачів соціальних мереж. Зокрема українці впевнені у тому, що у Російської православної церкви немає ніякої канонічності, а тому вона є "звичайнісінькою сектою".

"Їхній томос кров'ю народу написаний... А черево їхнє плоттю народу набите... Котли для них у пеклі вже нагріті", - прокоментував "томос РПЦ" Едуард Штубнер. 

Порошенко потролив росіян томосом і Сталіним: мережа у захваті

Президент у Вінниці (фото: president.gov.ua)

"А для мене томос і визнання Автокефальної Української Православної Церкви не тільки релігійне питання країни, а й факт того, що в країні під прикриттям духовності перестане працювати ворог від Московії, який крім агітаційного шкідництва не зможе тепер розоряти України, виводячи з неї понад 11 млрд доларів щорічно", - написала Люба Головко.

Порошенко потролив росіян томосом і Сталіним: мережа у захваті

Скриншот

Також юзери звернули увагу на те, що користувачі з Росії обурилися таким словам президента.

"Зараз в@та завиє. Зашкварчить. В@тка, не заздри розумним і успішним. Спробуй так вчитись, як вони. Дивись, і з тебе може коли-небудь люди вийдуть. Дими, в@тка, далі", - звернулася до фанатів "руского міра" Тамара Лук'янчук.

Раніше Порошенко заявив, що створення ПЦУ було б неможливим без підтримки народу.

Тим часом процес приєднання парафій Московського патріархату до ПЦУ продовжується.

Відео: РБК-Україна

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