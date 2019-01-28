Будьте осторожны: Супрун назвала напитки, которыми можно запивать лекарства

Некоторые препараты категорически нельзя сочетать с определенными продуктами

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала украинцам о том, как правильно нужно запивать лекарства. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она объяснила, что для некоторых лекарственных препаратов очень важно, чем их запивают и как соблюдают инструкции, так как неправильное употребление может привести к тому, что они принесут вред или будут неэффективны.

Самый лучшим напитком для того, чтобы запивать лекарства, Супрун назвала обычную воду и отметила, что для лучшего усвоения желательно выпить целый стакан.

Если в инструкции указано, что лекарство нужно принимать во время еды – то это значит, что препарат нужно выпить вместе с пищей или через 30 минут после ее приема. Если под руками нет воды, то в крайних случаях можно использовать теплый чай.

С лекарствами натощак не все так просто и Супрун объясняет, что если в инструкции написано об этом, то это значит, что лекарство нужно выпить за 2 часа до приема пищи.

"Кислотность желудка, наличие желчи, пищевых волокон и ионов металлов влияют на биодоступность лекарств", - отметила и. о. министра.

Категорически нельзя запивать лекарства газированными напитками, особенно те, которые следует пить натощак.

Не рекомендуется использовать кофе, хотя по словам Супрун, категорических показаний не существует. Она объяснила, что кофеин может взаимодействовать с некоторыми лекарствами и может усилить действие или наоборот – разрушить. К примеру, этим напитком нельзя запивать сердечные препараты, такие как эфедрин.

Нежелательно сочетать молочные продукты и антибиотики. Для того, чтобы избежать последствий, нужно сделать паузу между приемом лекарств и молочными продуктами не менее 2 часов.

Лекарства от остеопороза желательно пить только натощак и запивать только водой.

И. о. министра не рекомендует самостоятельно увеличивать дозу лекарства, так как это может навредить организму.

Очень осторожно нужно сочетать лекарства и фрукты, так как грейпфруты могут влиять на биодоступность препаратов. А некоторые фрукты могут вызвать побочные эффекты.

Категорически нельзя совмещать алкоголь и лекарства. Безопасной дозы алкоголя не существует.

Уляна Супрун отметила, что иногда таблетки трудно глотать и это связано с так называемой дисфагией. Это небольшое нарушение работы мышц или нервов глотки, а также проблемы со щитовидкой.

Она рекомендует рассказать об этой проблеме своему врачу и попросить выписать лекарства в другой форме – порошка, каплях или суспензии. Если нет другой формы – то таблетку можно просто растереть в порошок или разделить на части. Капсулы дробить категорически нельзя.

Супрун порекомендовала внимательно читать инструкции к лекарственным препаратам и если возникают сомнения – консультироваться с личным врачом.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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