Супрун рассказала с какими фруктами нельзя принимать лекарства

Коллаж: РБК-Украина

Супрун отметила, что всегда нужно сбалансировано питаться, особенно во время лечения

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что во время приема лекарств необходимо внимательно следить за своим рационом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, есть продукты, которые влияют на попадание препаратов в кровь, то есть их биодоступность. Прежде всего речь идет о грейпфруте и его родственниках - помело, лаймы и горькие апельсины.

Она объяснила, что лекарства, которые мы глотаем, проходят долгий путь через кишечник, воротную вену и печень, и уже оттуда попадают в системный кровоток. Некоторые лекарства этот путь преодолевают плохо, потому что в клетках кишечника и в печени разрушают ферменте системы обезвреживания.

Поэтому в кровь, с остальными, попадает 10-15% от потребленной дозы. Но это производители препаратов учитывают, поэтому в кровь попадает необходимое количество лекарств.

Система обезвреживания - это ферменты, разрушающие стероидные гормоны, кофе, дым, алкоголь, а также лекарства, и ограничивают их действие в организме.

При чем здесь фрукты? Вещества, содержащиеся в грейпфрутах и им подобных, останавливают на пару дней работу одного из звеньев системы обезвреживания.

Поэтому лекарства почти беспрепятственно попадают в кровь, и их концентрация становится слишком велика – это как принять не одну таблетку, а 3 или 7. Поэтому некоторые лекарства в сочетании с грейпфрутовым соком или даже грейпфрутом дают побочные эффекты.

Далее Супрун объяснила более детально.

Скриншот с Facebook

По ее словам, побочные эффекты могут возникнуть при приеме таких групп лекарств: препараты для снижения холестерина (статины), для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения, противоинфекционные препараты, в том числе эритромицин, большинство антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности, антикоагулянты, обезболивающие, и лекарства для преодоления эректильной дисфункции.

Напомним, что Супрун развеяла миф о ремнях безопасности.

Ранее сообщалось, что Супрун призвала мужчин провериться рак яичек. И хотя он встречается нечасто, очень важно вовремя диагностировать болезнь.