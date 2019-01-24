Особенности инфаркта у женщин: как правильно распознать симптомы

Фото: коллаж РБК-Украина

Желание перетерпеть боль и отмахнуться от врачей приводит к тяжким последствиям

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, чем отличается инфаркт у женщин от сердечного приступа у мужчин. Она подчеркнула, что из-за этих особенностей женщины иногда не вовремя обращаются за медицинской помощью, что может привести к тяжелым последствиям и даже к летальному исходу.

Глава Минздрава привела рекомендации Американской Ассоциации Сердца о том, как распознать инфаркт, что делать и как снизить риск.

К инфаркту приводит критическое уменьшение или прекращение в определенном участке поступления крови к сердцу. Это случается от сужения коронарных сосудов из-за атеросклероза или тромба. Участок сердца, который не получает кислород, постепенно умирает. Поэтому очень важно вовремя восстановить кровообращение в сердце.

Сердечный приступ проявляется жгучей или сжимающей болью или дискомфортом и тяжестью за грудиной. Это длится несколько минут, но может повторяться. По словам людей, которые это пережили, на них будто бы слон сидел.

Однако у женщин симптомы могут проявляться иначе:

Могут болеть одна или обе руки, шея, плечи, челюсть или живот

Часто болит между лопатками

Дыхание может стать частым и поверхностным, но при этом - никакой боли

Может появиться выраженная слабость, бросить в холодный пот, или возникнет головокружение и тошнота

Американские кардиологи отмечают, что многие женщины очень боятся не столько инфарктов, как госпитализации, поэтому и пытаются боль и дискомфорт просто перетерпеть. В то же время это приводит к еще большему подрыву здоровья и потере очень важного времени для применения наиболее эффективных современных методов лечения инфаркта.

Супрун призвала украинок, если появились такие симптомы - немедленно вызывайте скорую.

Также рекомендуется принять ацетилсалициловую кислоту, которая останавливает свертываемость крови и образование тромбов.

"Если у человека рядом с вами остановилось дыхание, прежде всего звоните 103 и сделайте непрямой массаж сердца, пока дыхание не восстановится", - написала Супрун в своем Facebook.

Скрин: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщалось ранее, Ульяна Супрун рассказала, что во время приема лекарств необходимо внимательно следить за своим рационом.

Также мы писали о том, что недавно группа ученых из США и Финляндии провела глобальное исследование, в котором выяснила, какой возраст является самым опасным у мужчин и женщин с точки зрения состояния здоровья.

Напомним, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун ранее рассказала, что в мире стремительно растет количество случаев заболеваемости раком яичек.

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Видео: РБК-Украина