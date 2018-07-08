Будьте осторожны: заболевания, которые можно "подцепить" на пляже

Никогда не пейте воду из водоемов

В летний сезон многие люди любят проводить время на пляже, но нахождение возле водоема несет в себе не только удовольствие, но и опасность "подцепить" болезнь, передает Etcetera.

Остерегайтесь высокой температуры воздуха.

Врачи-инфекционисты считают, что риск заразиться инфекциями повышается вместе с температурой воздуха. Поэтому купаться в запрещенных местах и в водоемах, которые перед началом сезона не прошли санитарно-эпидемиологическую проверку, нельзя.

Остерегайтесь острых кишечных инфекций.

Среди них дизентерия, норовирус, энтеровирус, аденовирусная кишечная инфекция и эшерихиозы. Встреча с любой из этих инфекций не принесет ничего хорошего, а некоторые из них – могут привести к тяжелым последствиям. Проявляются они одинаково – боль в животе, рвота, диарея, повышение температуры тела, слабость и плохой аппетит.

Остерегайтесь лептоспироза.

Эта болезнь переносится в основном крысами. Это тяжелая бактериальная инфекция, симптомами которой являются высокая температура тела, рвота, понос, озноб, покраснение глаз и сыпь по телу.Болезнь может привести к летальному исходу. Лечение лептоспироза нелегкое.

Вирусный гепатит.

Вирусный гепатит А входит в число самых распространенных в мире кишечных инфекций. В речной воде вирус оказывается вместе с испражнениями зараженного человека. В среднем первые признаки заболевания появляются через 30 дней. Это – повышение температуры, лихорадка, изменения цвета мочи (она становится похожей на крепко заваренный черный чай и сильно пенится).

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Холера.

Одна из самых древних болезней человечества, источником которой, к тому же, является человек. Опасен не только заболевший, но и здоровый носитель. Холерные вибрионы попадают в воду с выделениями.

Паразиты.

В реке можно наглотаться личинок аскарид. Они вызывают тошноту, рвоту, боли в животе, резкое снижение массы тела. Иногда аскаридиоз проявляется в виде аллергической сыпи. А если глисты попали в легкие, то могут вызвать сухой кашель, мокроту с кровью, боль за грудиной, одышку и повышение температуры т

Старайтесь не купаться в непроверенных водоемах. Если вода мутная или имеет неприятный запах - не купайтесь. Никогда не пейте воду из рек и озер.

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