Будут разворачивать домой: в Минздраве рассказали, кого не пустят в школу 1 сентября

Обучение в школах с 1 сентября 2020 будет проходить по новым правилам (коллаж: РБК-Украина)

В Минздраве рассказали про правила посещения школ в новом учебном году 2020/21

В Минздраве рассказали, в каких случаях, учеников школ и педагогов будут разворачивать домой с 1 сентября.

По словам Максима Степанова, на входе в учебные заведения будут стоять сотрудники с термометрами. И если показатели превысят 37,2 градуса, в школу не пустят. Об этом глава Министерства здравоохранения Украины рассказал на брифинге 15 июля.

Кроме того, родители обязаны будут приходить за детьми в масках, в классах будут стоять антисептики.

Про остальные обязательные требования к работе школ в Минздраве пообещали рассказать позже. Пока что они разрабатываются.

Напомним, что в Украине на 15 июля уже 55 607 человек заразилось коронавирусом. За последние сутки - резкий скачок - 836 новых случаев. С начала обнаружения первого случая COVID-19 в Украине 3 марта умерло 1 427 украинцев.

Более всего случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано во Львовской, Харьковской, Закарпатской областях и Киеве.

Максим Степанов напомнил про главные правила безопасности от коронавируса: маска в общественных местах, антисептик всегда с собой и социальная дистанция в полтора метра.

Ранее в Минздраве пообещали озвучить окончательное решение по обучению в школах с 1 сентября в течение 7-10 дней. Такое заявление было сделано 10 июля.

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