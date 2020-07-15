Будуть розвертати додому: у МОЗ розповіли, кого не пустять в школу 1 вересня

Навчання в школах з 1 вересня 2020 буде проходити за новими правилами (колаж: РБК-Україна)

У МОЗ розповіли про правила відвідування шкіл у новому навчальному році 2020/21

У МОЗ розповіли, в яких випадках, учнів шкіл і педагогів будуть розвертати додому з 1 вересня.

За словами Максима Степанова, на вході в навчальні заклади будуть стояти співробітники з термометрами. І якщо показники перевищать 37,2 градуса, в школу не пустять. Про це глава Міністерства охорони здоров'я України розповів на брифінгу 15 липня.

Крім того, батьки зобов'язані будуть приходити за дітьми в масках, в класах будуть стояти антисептики.

Про інші обов'язкові вимоги до роботи шкіл в МОЗ пообіцяли розповісти пізніше. Поки що вони розробляються.

Нагадаємо, що в Україні на 15 липня вже 55 607 осіб заразилося коронавірусом. За останню добу - різкий стрибок - 836 нових випадків. З початку виявлення першого випадку COVID-19 в Україні 3 березня померло 1 427 українців.

Найбільше випадків коронавірусу за останню добу зафіксовано у Львівській, Харківській, Закарпатській областях і Києві.

Максим Степанов нагадав про головні правила безпеки від коронавірусу: маска в громадських місцях, антисептик завжди з собою і соціальна дистанція в півтора метра.

Раніше в МОЗ пообіцяли озвучити остаточне рішення щодо навчання в школах з 1 вересня протягом 7-10 днів. Таку заяву було зроблено 10 липня.

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