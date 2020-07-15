ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Будуть розвертати додому: у МОЗ розповіли, кого не пустять в школу 1 вересня

Середа 15 липня 2020 10:20
Будуть розвертати додому: у МОЗ розповіли, кого не пустять в школу 1 вересня
Навчання в школах з 1 вересня 2020 буде проходити за новими правилами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У МОЗ розповіли про правила відвідування шкіл у новому навчальному році 2020/21

У МОЗ розповіли, в яких випадках, учнів шкіл і педагогів будуть розвертати додому з 1 вересня.

За словами Максима Степанова, на вході в навчальні заклади будуть стояти співробітники з термометрами. І якщо показники перевищать 37,2 градуса, в школу не пустять. Про це глава Міністерства охорони здоров'я України розповів на брифінгу 15 липня.

Крім того, батьки зобов'язані будуть приходити за дітьми в масках, в класах будуть стояти антисептики.

Про інші обов'язкові вимоги до роботи шкіл в МОЗ пообіцяли розповісти пізніше. Поки що вони розробляються.

Нагадаємо, що в Україні на 15 липня вже 55 607 осіб заразилося коронавірусом. За останню добу - різкий стрибок - 836 нових випадків. З початку виявлення першого випадку COVID-19 в Україні 3 березня померло 1 427 українців.

Найбільше випадків коронавірусу за останню добу зафіксовано у Львівській, Харківській, Закарпатській областях і Києві.

Максим Степанов нагадав про головні правила безпеки від коронавірусу: маска в громадських місцях, антисептик завжди з собою і соціальна дистанція в півтора метра.

Раніше в МОЗ пообіцяли озвучити остаточне рішення щодо навчання в школах з 1 вересня протягом 7-10 днів. Таку заяву було зроблено 10 липня.

Також ми писали, що карантин в Україні хочуть знову продовжити, названа нова дата.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України школаКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся