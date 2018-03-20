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На Буковине после лечения двухлетний малыш впал в кому: появились подробности

STYLERLIFE        20.03.2018 - 20:45
Фото: Медсестра в больнице (kyivcity.gov.ua)
Фото: Медсестра в больнице (kyivcity.gov.ua)

Родители ребенка в полицию не обращались

На Буковине после лечения в больнице двухлетний мальчик впал в кому. Так сообщали местные СМИ 19 марта, в понедельник. Родители ребенка, которого госпитализировали в Кельменецкую больницу, в полицию и прокуратуру не обращались.

Как сообщает "А.С.С", на основании изучения публикаций, опубликованных в СМИ, Кельменецкой местной прокуратурой было принято решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему).

Напомним, что родители двухлетнего Артема из села Слободка Кельменецкого района, после того, как мальчику стало плохо, отвезли его в Кельменецкую центральную больницу. Врачи, по словам родственников, осмотрев ребенка, назначили ему пить воду "Боржоми" и "Рео". Позже состояние ребенка ухудшилось. Сейчас Артем в коматозном состоянии.

Эту информацию подтвердила Мария Полищук, заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА. Она рассказала, что ребенок сейчас в Областной клинической больнице в тяжелом состоянии.

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Теги: ребенок
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