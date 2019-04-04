Буллинг для взрослых: что такое моббинг и о чем новый законопроект

В Украине зарегистрировали новый законопроект № 10118, который отрегулирует наказания за моббинг на рабочем месте.

Моббинг – это форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе, с целью его последующего увольнения. По факту, моббинг – это такая же форма насилия, как и буллинг, но во взрослом коллективе.

В Европе законы о моббинге приняты уже давно и по закону отвечают, как государственные учреждения, так и частные конторы. Как пишет в своей колонке руководитель Главного территориального управления юстиции Кировоградской области Вадим Гуцол, в Германии моральная компенсация за травлю на рабочем месте в среднестатистической компании может составить от 25 до 75 тысяч евро.

В новом законопроекте, который зарегистрировали народные депутаты в марте, появится официальное обозначение слова "моббинг" и это значит, что под понятием травля на рабочем месте будет пониматься психологическое, физическое, экономическое насилие среди участников трудовых отношений, которое используется с целью унижения человеческого достоинства работников и создания напряженной и враждебной атмосферы в коллективе и заставить жертву, в конце концов, изменить место работы.

В законопроекте указываются главные факторы, по которым можно будет распознать моббинг:

- систематичность

- наличие нескольких сторон: обидчиков, потерпевших и в некоторых ситуациях наблюдателей

- психический или физический вред, нанесенный жертве

- социальная изоляция пострадавшего

Моббинг на рабочем месте будет караться законом (pixabay.com)

В качестве наказания народные депутаты предлагают ввести административную ответственность и штрафы в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов. Штраф могут заменить общественными работами сроком от 20 до 40 часов. Наказанию подлежат, как работники учреждения, так и руководитель, если он позволил своим сотрудникам издеваться над подчиненным.

При повторном случае – сумма штрафа и количество часов на общественных работах увеличивается.

Также в Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект, в котором в пункты издевательств добавили расширенные понятия, которые касаются травли над:

- одинокими родителями;

- беременными женщинами;

- участниками боевых действий;

- внутренне перемещенными лицами;

- коллегами предпенсионного и пенсионного возраста;

Независимо от того, какой именно из законопроектов будет принят депутатами, желание издеваться и травить коллег по работе у многих поубавится, так как за это можно будет понести серьезное наказание.

Напомним, ранее мы писали о том, что за буллинг в украинских школах начали наказывать и применять штрафы.

А также мы объясняли, что изменилось в новом законе о сексуальном насилие и дали ответы на самые распространенные вопросы.