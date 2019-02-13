Первое наказание за буллинг в Украине: что ждет виновника

Буллинг в школе (коллаж РБК-Украина)

Школьница выложила в Instagram непристойные фото своей одноклассницы

Закон о буллинге в Украине, от которого часто потерпают дети в учебных заведениях, начал действовать с января этого года. 11 февраля Бориспольский районный суд в Киевской области вынес первое историческое решение - была наказана школьница, которая унижала свою одноклассницу, сообщила народный депутат Оксана Билозир.

Родители девочки, опубликовавшей в Instagram непристойные фото своей ровесницы, будут наказаны штрафом в размере 850 грн, а также должны будут оплатить судебный сбор - 384,2 грн.

Депутат сообщила, что суд установил личность ребенка, который совершил "психологическое и сексуальное насилие с применением средств электронных коммуникаций относительно ровесницы".

Случай буллинга в школе произошел в ЗСШ №7 города Борисполь. На суде мать обвиняемой признала вину и попросила не наказывать слишком строго.

Оксана Билозир считает, что явление, о котором многие молчали на протяжении десятилетий наконец-то получило юридически-правовую оценку и возможность рассмотрения в судах.

Напомним, что согласно статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за буллинг в школе накладывается штраф в размере от 850 до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов. За повторную травлю штраф составит уже от 1700 до 3400 грн.

К слову, раньше мы псиали о том, что в Харькове учительница оскорбила двоих учениц четвертого класса. Родители одной из девочек являются инвалидами по зрению.

Такжы мы сообщали, что в Житомире девочки-подростки жестоко расправились со своей ровесницей и сняли это на видео.