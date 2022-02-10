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Чемпионка мира и просто красавица: Потап показал редкое фото своей мамы

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Четверг 10 февраля 2022 12:06
Чемпионка мира и просто красавица: Потап показал редкое фото своей мамы Фото: Потап показал свою маму (instagram.com/realpotap)
Автор: Марина Настевич

Украинский рэп-исполнитель, продюсер и тренер шоу Голос країни 12 Алексей Потапенко, более известный как Потап, поделился редким фото своей мамы. Снимок он опубликовал в честь дня рождения родного человека.

Семейный кадр, на котором запечатлен также его сын Андрей, артист выложил на своей странице в Instagram.

На снимке именинница Людмила Анатольевна позирует вместе с 13-летним внуком за столиком в ресторане - семья явно отмечала там праздник. Отметим, что 9 февраля маме Потапа исполнилось 64 года.

Женщина была одета в черный наряд и выглядела очень моложаво.

"Мама и сын! С Днем Рождения ! Мы тебя любим", – подписал снимок Потап.

Чемпионка мира и просто красавица: Потап показал редкое фото своей мамы

Потап очаровал сеть семейным кадром со своей мамой и сыном (фото: instagram.com/realpotap)

Пользователи сети засыпали именинницу поздравлениями и комплиментами в комментариях, отмечая ее красоту и цветущий внешний вид.

Отметим, что Людмила Анатольевна Потапенко – чемпионка мира по подводному плаванию в эстафете. Она до последнего работала тренером и секретом своей внешности называет именно ежедневные занятия спортом.

Алексей с детства тоже занимался плаванием, а затем – водным поло, где достиг звания мастера спорта. К слову, Потап даже получил диплом о высшем образовании по специальности учитель физкультуры.

Ранее мы писали, что Каменских в объятиях Потапа заподозрили в беременности.

А также сообщали, что ведущая Маша Ефросинина показала маму-именинницу.

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