Чемпіонка світу і просто красуня: Потап показав рідкісне фото своєї мами

Український реп-виконавець, продюсер і тренер шоу Голос країни 12 Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, поділився рідкісним фото своєї мами. Знімок він опублікував на честь дня народження рідної людини.

Сімейний кадр, на якому зображений також його син Андрій, артист виклав на своїй сторінці в Instagram.

На знімку іменинниця Людмила Анатоліївна позує разом з 13-річним онуком за столиком в ресторані - сім'я явно відзначала там свято. Зазначимо, що 9 лютого мамі Потапа виповнилося 64 роки.

Жінка була одягнена в чорне вбрання і виглядала дуже моложаво.

"Мама і син! З днем народження! Ми тебе любимо", - підписав знімок Потап.

Потап зачарував мережу сімейним кадром зі своєю мамою і сином (фото: instagram.com/realpotap)

Користувачі мережі засипали іменинницю привітаннями і компліментами в коментарях, відзначаючи її красу і квітучий зовнішній вигляд.

Зазначимо, що Людмила Анатоліївна Потапенко – чемпіонка світу з підводного плавання в естафеті. Вона до останнього працювала тренером і секретом своєї зовнішності називає саме щоденні заняття спортом.

Олексій з дитинства теж займався плаванням, а потім – водним поло, де досяг звання майстра спорту. До слова, Потап навіть отримав диплом про вищу освіту за спеціальністю вчитель фізкультури.