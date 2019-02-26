В Черновцах неадекватный водитель набросился с кулаками на пассажира

Причина конфликта неизвестна

26 февраля в Черновцах произошел неприятный инцидент: водитель маршрутки №2 набросился с кулаками на пассажира. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Молодой буковинец".

Снимали видео очевидцы, которые проезжали мимо на машине. По комментариям за кадром можно понять, что происходящее возмутило их и не оставило равнодушными. Поэтому они решили распространить данный ролик.

Видео: (YouTube/Молодий буковинець)

Примечательно, что подобные инциденты происходят все чаще. Маршрутчики не контролируют свою агрессию и срываются, от чего зачастую страдают невинные люди.

Напомним, что маршрутчик Николаева сушит трусы прямо в салоне автобуса. Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко отреагировал на данный инцидент в Фейсбуке. Он призвал проверить перевозчика и в частности данного водителя, а после проинформировать общественность о результатах проверки.

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