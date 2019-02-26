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Это дно: маршрутчик Николаева сушит трусы прямо в салоне автобуса

STYLERЖизнь    26.02.2019 - 15:16
Это дно: маршрутчик Николаева сушит трусы прямо в салоне автобуса
Коллаж РБК-Украина

На данный инцидент отреагировал председатель Николаевской ОГА

26 февраля в Николаеве пассажиры маршрутного такси №31 были вынуждены лицезреть нижнее белье водителя, которое было развешано в салоне. Об этом в Facebook сообщил очевидец.

"Описание проблемы считаю лишним. Отношение к людям - понятно и без слов. Интересует только, какие действия будут в отношении всех водителей маршруток", - пишет автор поста.

Он отмечает отвратительное состояние местных маршруток и поведение водителей: на конечных остановках в салонах накурено, правила дорожного движения соблюдаются не всегда. Но больше всего возмутил рейс № 31. На снимке видно, как на поручне, за который должны держаться пассажиры, сушатся трусы.

Это дно: маршрутчик Николаева сушит трусы прямо в салоне автобусаФото: (Contact Center при Миколаївській міській раді)

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко отреагировал на данный инцидент в Фейсбуке. Он призвал проверить перевозчика и в частности данного водителя, а после проинформировать общественность о результатах проверки.

Это дно: маршрутчик Николаева сушит трусы прямо в салоне автобусаСкриншот: (facebook.com/O.Savchenko)

Напомним, что в Харькове агрессивный маршрутчик жестоко избил пенсионера.

А также о том, что во Львове неадекват жестоко избил водителя за то, что тот отказался везти его старшего сына бесплатно. 

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