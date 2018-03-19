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В Cirque du Soleil во время шоу погиб акробат (видео 18+)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 08:34
Фото: Янн Арно (instagram.com yannarnophoto)
Фото: Янн Арно (instagram.com yannarnophoto)

Он проработал в цирке 15 лет

В США в Cirque du Soleil с высоты во время шоу упал акробат Янн Арно. От полученной травмы он скончался в больнице. Об этом сообщает телеканал WFLA.

Арно выполнял относительно несложный трюк на кольцах, но неожиданно он соскользнул и упал с высоты.

38-летний артист проработал в Cirque du Soleil 15 лет.

Момент падения акробата засняли на видео:

Видео: YouTube/Lorehna Vega

"Все артисты цирка пребывают в шоке и опустошены этой трагедией. Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал", − отметил директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре.

Видео: Акробат разбился во время шоу (youtube.com/WFLA News Channel 8)

Ранее скончался известный украинский профессор.

"Валентин Карлович - человек с большим сердцем, который с заботой относился к коллегам, друзьям и знакомым. Не было и ни одного мгновения, когда бы он ни прислушивался к тем проблемам, с которыми обращались к нему не только ученые, но и практикующие юристы, представители центральных и местных органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций", - вспоминают о нем на сайте НАН Украины. 

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Теги: смерть, цирк, акробат, цир
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