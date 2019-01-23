Дебильный ребенок: в садике Одессы разгорелся новый скандал

Видео: YouTube/USI Online

Одна из мам засняла на видео диалог няни в младшей группе детского сада с воспитанниками, в котором сотрудница употребила по отношению к ребенку слово "дебил". Видео было размещено на YouTube-канале USI Online.

Инцидент произошел в детском саду №203. Мама 4-летней девочки начала беспокоиться по поводу того, что дочь отказывается ходить в группу, просится домой и даже впадает в истерику.

После очередного такого всплеска, женщина уговорила ребенка зайти в группу и осталась возле дверей, чтобы заснять на видео то, что девочка кушает и уже не плачет.

Однако во время съемки на запись попали слова няни, которая выясняла у детей, кто начал петь во время еды.

На видео слышно, что кто-то из детей начал напевать себе под нос какую песенку. А потом внезапно слышен голос няни, которая спросила: "Это кто здесь дебильный ребенок?"

Дети назвали имя ребенка, который пел песенку и няня в ответ снова повторила: "Это он дебильный ребенок?"

Родители других детей рассказали, что их дети также отказываются посещать детский сад.

"Я была в шоке, наша Даша тоже наотрез отказывается туда ходить. У нее утром была просто истерика, ее еле удалось успокоить. Мы это так просто не оставим и будем добиваться, чтобы няню уволили", - рассказала мама одной из девочек.

На скандал отреагировала директор городского департамента Елена Буйневич, которой дали ознакомится с видеозаписью.

"Ужас! Заведующая проверит, чей голос. Это недопустимо. Помощников воспитателей принимает на работу заведующая, она примет меры и сообщит", - прокомментировала Буйневич.

Позже стало известно, что няню уволили.

"Няня уволена. На следующей неделе пройдет совещание заведующих, ситуацию рассмотрят во всех коллективах", - подтвердила Елена Буйневич.

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