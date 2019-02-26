Правила выдачи бесплатных лекарств резко изменятся: чего ждать

Фото: Услуги врача (коллаж РБК-Украина)

Меняются правила получения рецептов по программе "Доступные лекарства"

Декларации с семейными врачами подписали уже более 25 миллионов украинцев. Тем временем, начиная с 1 апреля, меняется принцип финансирования программы "Доступные лекарства", по которой пациент получает лекарства в аптеках по рецепту бесплатно или с небольшой доплатой. Об этом на аппаратном совещании в Фастове заявил Василий Курликовский, главный врач местного медицинского учреждения.

С 1 апреля Национальная служба здоровья (НСЗУ) будет заключать договоры напрямую с аптеками и возмещать им средства за выписанные рецепты. Электронный рецепт внедряется активнее. В том числе он будет распространяться на программу "Доступные лекарства".

По словам врача, с 1 апреля люди, которые не заключат декларации со своими семейными врачами или терапевтами, не смогут получить электронный рецепт, потому что НСЗУ будет возмещать аптекам деньги только за электронные рецепты, а бумажный бесплатный рецепт в аптеках уже не будет приниматься.

Фото: Электронный рецепт нельзя будет получить без подписанной декларации с семейным врачом (УНИАН)

Эти сведения Styler также подтверждают в Минздраве Украины. По словам экспертов, внедрение электронного рецепта будет способствовать большей прозрачности и честности выписки рецептов, контролировать как потребности в лекарствах, так и обеспеченность ими.

В то же время, начиная с 1 апреля 2019 года, все электронные рецепты будут давать возможность получить бесплатно лекарство в любой аптеке Украины без привязки к прописке или к территории в целом Национальная служба здоровья в любом случае оплатит аптеке за эти лекарства, где бы пациент их не покупал, говорит глава НСЗУ Олег Петренко.

Также стало известно, какие услуги врача в Украине скоро станут бесплатными.

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