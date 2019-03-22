Дело Зайцевой: адвокаты сделали интересное заявление

Дело виновников ДТП в Харькове Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые были осуждены на 10 лет за совершение наезда на пешеходов 18 октября 2017 года, обрастает новыми подробностями.

Адвокаты Геннадия Дронова, которые ранее заявляли о том, что готовят апелляцию по своему подзащитному, рассказали, как обстоят дела на данный момент.

Несмотря на то, что по закону срок подачи апелляционной жалобы всего один месяц, адвокат Сергей Перепелица сообщил, что они все еще не подали апелляцию, но собираются сделать это в ближайшие дни.

"Если успеем, то в апелляцию обратимся уже сегодня. Жалоба готова, мы намерены добиваться оправдания и оспаривать ряд нарушений, которые обнаружились во время процесса. Так, например, в приговоре нет данных о скорости, не указаны сведения, которые говорили бы о степени вины моего подзащитного" - рассказал адвокат.

Геннадий Дронов и Алена Зайцева (twitter.com/newsroom_kh)

Он отметил, что его подзащитного поддерживает общественность, так как на сайте президента была создана петиция с просьбой освободить Дронова, а также в социальной сети Facebook появилась группа "В поддержку Геннадия Дронова".

"Граждане не согласны с таким приговором. Как и мы, они видят неточности и нарушения", - добавил Перепелица.

Также он рассказал, что у Геннадия Дронова есть проблемы со здоровьем и на данный момент он находится под наблюдением специалистов, которые работают в исправительном учреждении.

Напомним, суд вынес приговор Алене Зайцевой и Геннадию Дронову 26 февраля. Они были признаны виновными в совершении ДТП по улице Сумской, в котором погибло шесть человек и еще столько же получили травмы.

Судьи назначили им наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также запретили им управлять транспортными средствами на три года и обязали возместить ущерб семьям пострадавших и погибших.

Также мы сообщали о том, что представители суда рассказали новые подробности в деле Алены Зайцевой.