День весеннего равноденствия: астролог дал советы на 21 марта

День весеннего равноденствия 21 марта знаменует приход настоящей весны. Но как правильно провести этот день, знает далеко не каждый. Именно поэтому известный астролог Влад Росс дал несколько советов украинцам по поводу того, что нужно делать сегодня.

По его словам, первым делом 21 марта нужно пойти любому водоему (море, река, озеро и т. д.), зажечь на берегу костер, водить вокруг него хороводы. Ну, так делали наши предки. Кроме того, издавна люди в этот день пекли блины и хлеб, а вино - символ любви - подогревали на костре.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Нужно было в этот день также обязательно встретить восход солнца и загадать желание - оно обязательно сбудется. При этом важно знать очень важную вещь: день весеннего равноденствия ни в коем случае нельзя встречать в одиночестве. А еще сегодня нельзя быть грустным, ругаться., а наоборот - веселитесь, празднуйте, будьте в хорошем и благодушном настроении.

Также Росс в комментарии "Главреду" говорит, что 21 марта начинается очень благоприятная декада месяца - все десять дней можно будет гулять и веселиться.

Добавим, что издавна люди приписывали магические свойства и сильную энергетику дню весеннего равноденствия, когда солнце переходит из южного полушария в северное, а длительность дня и ночи сравняется. Конечно же, наши предки вывели несколько примет и правил. Например, на протяжении столетий они точно знали, что нельзя делать в день весеннего равноденствия; знали, как провести этот день с пользой для себя и природы; могли по погоде, например, легко определить, каким будет урожай в году и многое другое.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кстати, погода в Украине 21 марта порадует долгожданным весенним теплом, которое продлится почти неделю.

А еще сегодня начинается астрологический новый год - солнце входит в знак Овна и несет волну энергии и кардинальных перемен в жизни каждого из нас.