Синоптик порадовала прогнозом на день весеннего равноденствия

Погода в Украине 21 марта будет теплой и без осадков (фото: pixabay.com)

Погода в Украине 21 марта порадует долгожданным весенним теплом, которое продлится почти неделю

Погода в Украине в день весеннего равноденствия, 21 марта, будет солнечной, теплой, осадки не предусматриваются, пишет синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По словам синоптика, в течение дня ожидается +7... +12 градусов почти по всей территории Украины, а на Юге будет до +14.

Теплое солнышко немного омрачит порывистый, но не очень сильный ветер. Диденко советует прихватить с собой "тонкую шапочку".

В Киеве в четверг будет сухо, но не слишком тепло. Ночью ожидается 0... +2 градуса, днем +7... +9 тепла.

Погода в Украине 21 марта будет теплой и без осадков (фото: facebook.com/tala.didenko)

Настоящее весеннее тепло придет в Украину в День метеоролога, 22 марта. На выходных тоже будет тепло и солнечно по всей территории страны.

А уже с середины недели вновь начнется похолодание.

"Погода хоть и переменчива, но без сильных атмосферных стрессов. Наслаждаемся", - пишет Наталья Диденко.

Погода в Украине 21 марта будет теплой и без осадков (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали о том, что погода в Украине в последние два месяца весны порадует теплом. Температурная норма, несмотря на прохладные периоды в апреле и в мае будет превышена на 2-3 градуса.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой будет погода на этой неделе - с 18 по 23 марта.

А также извещали о том, как узнать свою судьбу в день весеннего равноденствия.